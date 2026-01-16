La alternativa de Jordi Sevilla a Sánchez aterriza en València con el reproche del PSPV

El exministro socialista Jordi Sevilla ha aterrizado este jueves en València con su discurso regeneracionista dentro del PSOE, agitando el manifiesto que ha lanzado (Socialdemocracia 21) para promover un cambio de rumbo dentro del partido. Ha sido en un acto simbólico, durante el homenaje que se realiza cada año a Manuel Broseta el día de su asesinato a manos de ETA, y del que se cumplen ahora 34 años.

Sevilla, que ha sido invitado al ser este año el presidente del jurado que elige los premios Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, ha aprovechado para exigir a Sánchez un acercamiento al PP. Así, pide un cambio de rumbo y redirigir los esfuerzos hacia la solución de los problemas de los ciudadanos, "pactando y acordando con quien" le puede ayudar a resolverlos que, a su juicio, no son ni Junts, ni Esquerra Republicana ni Podemos.

En su opinión, situaciones como la división de España en dos bandos enfrentados "solo la pueden evitar dos grandes partidos políticos", el PP y el PSOE, y hace un llamamiento a ambas formaciones, pero especialmente a su partido, para que pongan "pie en pared a esta estrategia de enfrentamiento y de polarización a la que otros nos están arrastrando" y en la que no ganan los ciudadanos.

En la actual senda en la que se está metiendo el PSOE, el resultado es que los jóvenes no tienen vivienda y tienen empleos precarios y que "la extrema derecha crece y cada vez más estamos en manos de minorías enloquecidas como Puigdemont", dice Sevilla, que extiende el llamamiento al PP: "Una buena parte de ese fuego también lo alimentan las declaraciones del señor Feijóo".

El lanzamiento de esta corriente interna no ha sentado demasiado bien en las altas esferas del partido. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se mostró cáustica al ser preguntada en otro acto: "Si lo que a mí me piden para ser socialdemócrata, según la receta de Jordi Sevilla, es que tenga que estar de acuerdo con el Partido Popular, que no quiere que esta sociedad progrese, tenemos conceptos diferentes de lo que es el Partido Socialista y de lo que es la socialdemocracia".

Morant considera que el manifiesto impulsado por Jordi Sevilla "básicamente lo que viene a decir" es que el Gobierno no está proponiendo "soluciones socialdemócratas". "Igual el señor Jordi Sevilla y yo tenemos diferencias en lo que significa la socialdemocracia", opina la ministra, y destaca que quien no aprueba la subida de las pensiones, la reforma laboral y la subida del salario profesional es el PP.

Apoyos valencianos

Mientras tanto, el movimiento que ha puesto en marcha Jordi Sevilla está captando algunos (pocos, de momento) apoyos valencianos, aunque desconectados de la primera línea. El más destacado ha sido el de Ana Botella, que fue delegada del Gobierno en tiempos de Zapatero, aunque también ha sido secretaria de Estado de Interior más recientemente, con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Botella es una de las firmantes del manifiesto Socialdemocracia 21. “Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado. Un proyecto muy diferente al de la extrema derecha trumpista, hoy en auge en todo el mundo, pero, también, al de una izquierda populista y al del independentismo que aspiran a romper con España”, reza el documento en su preámbulo.

Otro de los valencianos que han respaldado públicamente el manifiesto a través de las redes sociales es José María Vidal, actualmente profesor de la Universitat de València. Vidal, próximo a Sevilla y a quien acompañó en su etapa como ministro, ocupó puestos destacadas durante los dos mandatos del Botànic.

En la primera legislatura de Ximo Puig fue secretario autonómico de Comunicación, cargo en el que se mantuvo hasta 2019. Más tarde ocupó la presidencia del Consell de l’Audiovisual de la C. Valenciana. Vidal ha sido uno de los hombres fuertes del partido en la radiotelevisión pública valenciana.