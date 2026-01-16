Ana Botella, socialista ‘concernida’ pero no militante

La exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Ana Botella ha regresado estos días al primer plano de la actualidad como una de las socialistas que respalda a Jordi Sevilla, el exministro, también valenciano, que ha puesto en marcha una corriente interna crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez. Botella, como Sevilla, reclama un “cambio de rumbo” en el PSOE.

La toma de posición de la que fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia y también secretaria de Estado de Seguridad en el Gobierno de Sánchez (entre 2018 y 2020) ha molestado bastante en el PSPV.

Desde la sede de la calle Hospital recuerdan que Botella ha abandonado la militancia del partido, en concreto desde 2024, cuando dejó de pagar las cuotas. Su pertenencia comenzó en 2007, coincidiendo con su periplo con concejal, hasta este pasado año.