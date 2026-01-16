Vaivén
Ana Botella, socialista ‘concernida’ pero no militante
La posición crítica con Pedro Sánchez de la exdelegada del Gobierno ha irritado en el PSPV, que recuerda que ha dejado de pagar las cuotas del partido
La exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Ana Botella ha regresado estos días al primer plano de la actualidad como una de las socialistas que respalda a Jordi Sevilla, el exministro, también valenciano, que ha puesto en marcha una corriente interna crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez. Botella, como Sevilla, reclama un “cambio de rumbo” en el PSOE.
La toma de posición de la que fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia y también secretaria de Estado de Seguridad en el Gobierno de Sánchez (entre 2018 y 2020) ha molestado bastante en el PSPV.
Desde la sede de la calle Hospital recuerdan que Botella ha abandonado la militancia del partido, en concreto desde 2024, cuando dejó de pagar las cuotas. Su pertenencia comenzó en 2007, coincidiendo con su periplo con concejal, hasta este pasado año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València
- València Sud estrena estación de metro para 20.000 viajeros al mes