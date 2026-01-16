Medio Ambiente
Miles de peces pugnan por salir al mar desde l'Albufera de Valencia
El vicepresidente Martínez Mus explica que la lisa, que migra a agua salada en esta época del año, se acumula ante las compuertas al mar cuando estas están cerradas
No se trata de anoxia o de falta de oxígeno en el agua. De hecho, en las imágenes se ve a los peces moverse y colear, es decir, no están muertos. Pero sí se da una acumulación de lisas en una zona de la laguna de l'Albufera, en concreto ante las compuertas situadas en las golas, es decir, los "caminos" que conectan el lago con el mar.
Los vecinos de El Saler temían que fuera otro de los recurrentes episodios de mortalidad de peces por anoxia, pero no lo es. Se trata de ejemplares que en esta época del año migran a agua salada, y "hacen cola" ante las compuertas cuando estas están cerradas.
En un vídeo colgado en las redes sociales de la Asociación de Vecinos Dehesa El Saler, se puede ver una gran cantidad de esta especie que vive, entre otros lugares, en la laguna del Parque Natural. "Vídeo en Gola de Puchol 15/1/26. Aguas turbias = anoxia = muerte", dice el mensaje que acompaña al vídeo. "El Mar Mediterráneo no deberia ser una cloaca de La Albufera", añaden los vecinos.
No se trata de anoxias, sino de migración
En un acto en Torrent y a preguntas de la prensa, el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha descartado, sin embargo, que se trate de anoxias. De hecho, los animales están claramente vivos en el vídeo.
Lo que ocurre, ha indicado Martínez Mus, es natural: las lisas están ahora inmersas en su flujo migratorio habitual y en esta epoca del año, van hacia el mar. Es el camino que están siguiendo, por las golas de l'Albufera, pero se han encontrado con un obstáculo en el camino. Las compuertas, ha explicado el vicepresidente, no están siempre abiertas, de modo que a determinadas horas, sobre todo de día, las lisas acaban su ruta frente a una puerta cerrada y allí se dan momentos de acumulación o atasco de ejemplares. Estas compuertas se abren generalmente por la noche, aunque cuando es necesario pueden abrirse durante el día.
Falta de oxígeno en el agua
Es decir, que ha descartado que el episodio tenga algo que ver con la calidad del agua, a diferencia de lo que ocurrió en octubre, cuando la imposibilidad de retirar la paja del arroz provocó su putrefacción y la muerte de peces por falta de oxígeno en el agua. Entonces, aparecieron centenares de peces muertos en las distintas acequias y canales del término municipal de Sueca. Los regantes fueron los encargados de alertar a las distintas administraciones tras observar que el número de lisas, lubinas y anguilas halladas sin vida durante esos días no dejaron de aumentar.
