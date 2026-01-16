Miles de peces pugnan por salir al mar desde l'Albufera de Valencia

No se trata de anoxia o de falta de oxígeno en el agua. De hecho, en las imágenes se ve a los peces moverse y colear, es decir, no están muertos. Pero sí se da una acumulación de lisas en una zona de la laguna de l'Albufera, en concreto ante las compuertas situadas en las golas, es decir, los "caminos" que conectan el lago con el mar.

Los vecinos de El Saler temían que fuera otro de los recurrentes episodios de mortalidad de peces por anoxia, pero no lo es. Se trata de ejemplares que en esta época del año migran a agua salada, y "hacen cola" ante las compuertas cuando estas están cerradas.

En un vídeo colgado en las redes sociales de la Asociación de Vecinos Dehesa El Saler, se puede ver una gran cantidad de esta especie que vive, entre otros lugares, en la laguna del Parque Natural. "Vídeo en Gola de Puchol 15/1/26. Aguas turbias = anoxia = muerte", dice el mensaje que acompaña al vídeo. "El Mar Mediterráneo no deberia ser una cloaca de La Albufera", añaden los vecinos.

No se trata de anoxias, sino de migración

En un acto en Torrent y a preguntas de la prensa, el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha descartado, sin embargo, que se trate de anoxias. De hecho, los animales están claramente vivos en el vídeo.

Lo que ocurre, ha indicado Martínez Mus, es natural: las lisas están ahora inmersas en su flujo migratorio habitual y en esta epoca del año, van hacia el mar. Es el camino que están siguiendo, por las golas de l'Albufera, pero se han encontrado con un obstáculo en el camino. Las compuertas, ha explicado el vicepresidente, no están siempre abiertas, de modo que a determinadas horas, sobre todo de día, las lisas acaban su ruta frente a una puerta cerrada y allí se dan momentos de acumulación o atasco de ejemplares. Estas compuertas se abren generalmente por la noche, aunque cuando es necesario pueden abrirse durante el día.

Falta de oxígeno en el agua