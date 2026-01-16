Camps pide que el Passeig de Russafa se ponga a nombre de Rita Barberá

Francisco Camps sigue con su tour de regreso a la primera línea política, de nuevo reivindicando el pasado glorioso del PP. Con el telón de fondo de la muerte de Ricard Pérez Casado, y felicitándose por la decisión de poner una calle a nombre del exalcalde socialista de los años 80, Camps eleva la apuesta. Reclama que de "manera inmediata" el Ayuntamiento de València que dirige la popular María José Catalá homenajee también en su callejero a Rita Barberá.

Camps ha publicado un vídeo en sus redes sociales este viernes desde el Passeig de Russafa, una vía emblemática de la ciudad que pide que se renombre para recordar a la que fue alcaldesa durante seis legislaturas, entre 1991 y 2015. "Toda persona que ha ganado la alcaldía por mayoría absoluta merece tener una calle", defiende el exjefe del Consell, muy insistente en su regreso en la importancia de las mayorías absolutas, que hoy parecen historia.

Barberá, por este motivo, se la merece "cuanto antes", dice Camps, "antes que cualquier otra persona", y propone que sea esta vía que ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. "Los ciudadanos de Russafa estarán encantados", concluye.