El Consell pone trabas a negociar la nueva financiación con Montero

Al Consell no le gusta el nuevo modelo de financiación autonómica pero no parece tener demasiadas ganas de sentarse a negociar posibles mejoras con el Gobierno. El portavoz del Ejecutivo valenciano, Miguel Barrachina, no ha querido confirmar este viernes si la Generalitat acudirá a las bilaterales anunciadas por la ministra María Jesús Montero para detallar y debatir su propuesta de reforma con los territorios y ha puesto nuevas exigencias a Moncloa para abrir ese diálogo, del que el nuevo president Juanfran Pérez Llorca hace bandera desde su llegada al Palau.

Además de las reclamaciones ya planteadas en los últimos días por el Consell (fondo de nivelación y más quita de deuda, principalmente), Barrachina exige ahora al Gobierno de Pedro Sánchez como condición para sentarse a hablar que "primero presente el proyecto de ley" sobre la reforma del sistema de financiación. Mientras eso no ocurra, el Consell reduce la propuesta a "un anuncio, como tantos otros", del presidente del Gobierno y deja en el aire si acudirá a la reunión con Montero.

El portavoz ha evitado ser claro y se ha limitado a defender que se debe cumplir primero ese "proceso previo", consistente en la "plasmación" de la iniciativa en un texto legal y su posterior tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que podría llevar "meses" y donde la Generalitat cree que no saldrá adelante. "Lo demás es palabrería (...) Lo ha de presentar. Cuando haya un texto escrito con propuestas concretas, nos posicionaremos", ha agregado el también conseller de Agricultura.

Igualmente, ha dado continuidad a la exigencia de un fondo de nivelación durante 2026 (el modelo entraría en vigor en 2027) y de una mayor quita de la deuda, en línea de lo que reclaman los expertos. Una lista a la que el Consell añade también el pago de los atrasos por la dependencia, unos 3.000 millones, así como otros 1.000 millones por la atención sanitaria a desplazados.

El mantenimiento de esas reclamaciones, a las que ahora el Consell suma esa presentación del proyecto de ley como condición para el diálogo, choca con las peticiones lanzadas este jueves por los agentes sociales de la Comunitat Valenciana, que en un comunicado conjunto en el que celebraban el paso de Montero pero pedían mejoras, instaban también a los partidos a "abandonar posiciones maximalistas" y a abordar un "debate sereno, riguroso y constructivo" para "perfeccionar" el planteamiento del Gobierno, algo a lo que parece renunciar el Consell al menos hasta ver negro sobre blanco la iniciativa legal.

Barrachina ha insistido en que el nuevo modelo debería haber sido negociado en un foro multilateral con el resto de autonomías y no sólo con ERC, aunque no ha concretado si una vez Montero descuelgue el teléfono la Generalitat acudirá o no a esas bilaterales, lo que permitiría reivindicar por adelantado las exigencias valencianas y no cuando la norma ya esté aprobada.

"No tengo la capacidad para escribir cómo va a continuar el proceso", ha señalado el popular, que sin embargo ha añadido que el Consell está "en contacto con el Gobierno para todo lo que entendemos que es bueno para los valencianos" y con predisposición "máxima" para hablar.

La postura de la Generalitat ante la propuesta del Gobierno se ha ido endureciendo con el paso de los días y alineándose con la de Génova y los territorios del PP. De hecho, el lunes el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, señalaba que el nuevo modelo "no suena mal" y el miércoles, tras verse con Montero, pasó a hablar de "chantaje".

Barrachina ha negado que se trate de un cambio de posición y ha incidido en el "procedimiento perverso" empleado por el Gobierno para lanzar esta propuesta, en referencia a esa negociación previa con ERC. Un proceso que según el Consell ha arrancado "de la peor manera posible" por ese pacto con el independentismo catalán y al que el portavoz ha atribuído el "enredo" actual, del que responsabiliza a Sánchez.