Relevo en Compromís: El diputado Carles Esteve se lanza a liderar el partido fundado por Oltra

"Yo me voy tirando de este carro de Iniciativa, me gustaría ser portavoz". Es el mensaje, claro y directo, con el que Carles Esteve, diputado autonómico de Compromís, ha lanzado su candidatura para postularse al frente del partido fundado por Mònica Oltra, la considerada pata ecosocialista de la coalición, y asumir el relevo de Aitana Mas y Alberto Ibáñez que el miércoles a medianoche comunicaron a través de una carta a la militancia su decisión de no revalidar los cargos.

Esteve era uno de los nombres señalados en rojo para optar a este cargo una vez conocido el paso al lado de Mas e Ibáñez. Diputado en las Corts, se ha erigido como responsable del área de Sanidad en una de las voces más punzantes contra el Consell, lo que le ha permitido ganar foco (tanto en el hemiciclo como con vídeos en redes sociales) y peso político interno. De hecho, la pasada legislatura ya ocupó la portavocía adjunta del grupo en el momento en que Mas e Isaura Navarro, también de Iniciativa, fueron al Consell.

El parlamentario valencianista ha anunciado su decisión con un vídeo en Instagram en el que se le ve sentado en un banco del parque de Viveros de València con una naranja en la mano. Como quien deshoja una decisión, Esteve va quitando la cáscara del fruto para llamar a implicarse "cada quien desde su espacio". Cita así un Ampa, un sindicato, una asociación vecinal o él, en su caso, la portavocía de un partido político, Iniciativa. "Sí, me veo con ganas e ilusión", añade.

La decisión, asegura, "viene de lejos, no es de ayer, y lleva todo al mismo punto: es una forma de entender la vida". Esteve, licenciado en Farmacia, ha formado parte de movimientos juveniles, de los Scouts y de ATTAC, el movimiento que reclama un control democrático de los mercados financieros y las instituciones, del que ha sido vicecoordinador en la Comunitat Valenciana. En 2019 entró a las Corts y ha tenido responsabilidades orgánicas como ser secretario de Organización de Compromís en l'Horta Nord y formar parte de la última ejecutiva.

Haber estado en la última Mesa Nacional del partido ecosocialista hace que se le considere un perfil de continuidad respecto a Mas e Ibáñez que lanzaron la renovación del partido en 2022 al sustituir a su gran líder y fundadora, Mónica Oltra. Falta saber si los movimientos críticos que ha habido en estos últimos años ante la gestión de los dos coportavoces se materializa en alguna candidatura o incluso en una negociación que proponga una coportavocía.

Apoyo de Ribó

De momento, en su vídeo de presentación, Esteve ha indicado que hay "mucho ruido", algo que va "contra las cosas que hemos construido juntos" y que provoca que en vez de tener una "sociedad vivible", sea "insultable". "Eso hace algo parecido al miedo, pero que de alguna manera obliga a movernos, cada quien donde esté y pueda y hacer frente a esto porque se ha de construir otra cosa que merezca la pena. Y creo que Iniciativa tiene un papel a jugar ahí", ha indicado.

En este sentido, ha reivindicado que su formación ha de tener "un papel importante, de pegamento y de faro" dentro de la coalición valencianista, "ser el impulsor de que Compromís vuelva a estar en la calle, vuelva a ser esa fuerza de proximidad que era capaz de interpelar a todo el mundo". El vídeo ha contado con el apoyo vía comentarios de Aitana Mas e Isaura Navarro así como Joan Ribó, que le ha escrito: "Gràcies pel pas endavant, tinc moltes ganes de treballar al teu costat".