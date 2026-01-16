Educación pone en marcha una plataforma digital para compartir 529 experiencias educativas de 300 centros

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha puesto en marcha la plataforma virtual del proyecto TOTedu, que impulsa la Secretaría Autonómica de Educación y está dirigido a la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana. Se trata de un espacio virtual educativo que permite geolocalizar y dar visibilidad a actuaciones educativas de éxito de centros educativos sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana.

Concretamente, esta web muestra experiencias educativas llevadas a cabo por más de 300 centros de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de fomentar la colaboración escolar entre centros. Con esta iniciativa, la Conselleria de Educación saca a la luz una muestra de 529 experiencias educativas que contribuyen a la difusión, transformación y mejora continua del sistema educativo valenciano.

TOTedu consta de varias fases. En una primera fase se dan a conocer públicamente las experiencias seleccionadas atendiendo a los requisitos establecidos en la Orden 24/2025, de 17 de octubre, de la Conselleria de Educación. Con su publicación, el centro promotor de cada una de las experiencias visibles en la plataforma recibe, asimismo, la denominación de ‘centro TOTedu’.

Visitar experiencias interesantes

La segunda de las fases, llamada InterTOTedu, consiste en la realización de intercambios formativos presenciales durante el curso escolar 2025-2026 y está regulada en la Resolución de 8 de enero de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación. De esta manera, los docentes interesados en ver in situ experiencias educativas que han conocido a través de la plataforma digital podrán trasladar sus peticiones para visitar los centros donde se desarrollan.

A su vez, los centros que han presentado experiencias inspiradoras en la plataforma podrán mostrar presencialmente estas buenas prácticas a docentes de otros centros interesados en conocer estos proyectos y replicarlos en otros contextos educativos. El plazo de presentación de solicitudes para participar en esta segunda fase del proyecto TOTedu se extenderá desde el 19 de enero hasta el 2 de febrero.

Por último, durante la fase 3 se concederá el Sello TOTedu a las mejores experiencias educativas.