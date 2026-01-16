Ferran Gadea, atrapado en Urgencias del Arnau: "Cuatro horas para que me atiendan y tras poner una reclamación"

'Una tarde en Urgencias' podría ser el título de la película protagonizada este jueves por el actor valenciano Ferran Gadea. Entró en el Hospital Arnau de Vilanova a las 14,15 horas por la puerta de Urgencias y salió a las 21,15. Durante las primeras cuatro horas solamente pasó por el triaje, donde se clasifica a los pacientes según la gravedad de su afección para establecer la prioridad a la hora de ser atendido.

Lo ha explicado el propio protagonista a este diario: "en la sala de espera no cabía más gente, y era evidente que los profesionales estaban sobrepasados". El actor, conocido por el gran público por su participación en la serie de Canal 9 y À Punt 'L'Alqueria Blanca', acudió a Urgencias por "un fuerte dolor en la pierna, la tenía muy hinchada y no podía andar". Y se embarcó en la realidad del caos y el colapso sanitario que estos días ha atrapado a cientos de valencianos, tanto a la hora de acudir a las urgencias hospitalarias como cuando se pide cita en atención primaria. A la ola de gripe y de afecciones respiratorias se une la escasez de plantillas, denunciada por los sindicatos este martes en una concentración ante la Conselleria de Sanidad.

"Muchos hemos puesto reclamaciones"

Gadea permaneció "cuatro horas" sin que lo llamaran. Estuvo sentado pero no de brazos cruzados. "Puse una reclamación y conseguí que mucha gente hiciera lo mismo, porque no podemos aceptar esta situación como normal", explica. Pero como todo lo que tarda llega, finalmente lo llamaron. "Me dijo el médico que habían perdido mi carpeta, que si no hubiera protestado no me habrían atendido; aquello ya fue surrealista", comenta el actor.

Con todo, Ferran Gadea elogia a los profesionales: "El doctor que me trató estaba atendiendo a dos o tres pacientes a la vez; es más, él mismo me hizo la extracción de sangre". Cuando las condiciones de dotación de personal no son las óptimas, se impone el espíritu colaborativo. Vistas las circunstancias, el médico le conminó a "entrar si no te hemos vuelto a llamar a las ocho menos diez". Y así fue. Nadie le llamó y él entró para hacerse una ecografía.

Enfermos que han de ser pacientes

A las nueve y cuarto de la noche, salió del Arnau de Vilanova. Y así completó las siete horas en Urgencias, donde estuvo acompañado por enfermos que han de ser más pacientes que nunca y sanitarios superados por el trabajo que les llueve.

Gadea quiere testimoniar el "deterioro de la sanidad pública". Una "degradación" que considera intencionada para favorecer el negocio de la sanidad privada. Por eso no se ponen los medios necesarios, lamenta. "Los trabajadores no tienen la culpa, lo sufren", proclama el actor.

Los sindicatos sanitarios han denunciado efectivamente que las plantillas son escasas. Entre otras razones, porque no se aplican las mejoras laborales, empezando por la jornada semanal de 35 horas, pactadas en marzo de 2023 por el departamento que dirige Marciano Gómez y los representantes de los trabajadores. La precariedad laboral aboca a la fuga de profesionales a comunidades vecinas (Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha) donde no hay tanta sobrecarga de trabajo y se cobra mas.