La Generalitat prevé activar 60 iniciativas del Plan Endavant en el primer trimestre del año

La Generalitat tiene previsto activar 60 iniciativas del Plan Endavant en el primer trimestre del año, según el informe de seguimiento correspondiente al mes de diciembre elaborado por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación. De los nuevos proyectos, 16 se centran en actuaciones relacionadas con el medio ambiente, 14 vinculadas con en el tejido empresarial, 14 son iniciativas relativas a la vida diaria de las personas, dos iniciativas se centran en infraestructuras y una está dedicada a la ordenación territorial, entre otras.

El Plan Endavant elaborado por el Consell está diseñado con el doble objetivo de recuperar las condiciones sociales, económicas y ambientales del territorio y de la población valenciana tras la riada del 29 de octubre de 2024, y minimizar los riesgos ante futuras catástrofes, mediante la puesta en marcha de infraestructuras más resilientes y de medidas preventivas. El ritmo de ejecución del plan muestra una tendencia creciente ya que las iniciativas en progreso se han duplicado, al pasar de 84 en julio de 2025 a 170 en diciembre del mismo año.

Cumplimiento por ejes

Atendiendo a cada uno de los cuatro ejes estratégicos que estructuran el Plan, el eje Personas tiene 7 iniciativas completadas y 24 en curso. Destaca la entrega de viviendas solicitadas para el realojo de 343 personas afectadas por la riada.

El eje Tejido Empresarial y Económico cuenta con 8 iniciativas completadas y 28 en curso, destacando el impulso de un proyecto para el desarrollo de herramientas innovadoras para el diagnóstico nutricional en cítricos mediante sensores ópticos y modelos predictivos de inteligencia artificial, y la participación en la comisión técnica para la actualización de los calendarios de contratación y coberturas de seguros agrícolas.

Por su parte, el eje Medio Ambiente tiene 7 iniciativas completadas y 42 en curso. En este ámbito se han retirado más de 73.242 km3 de residuos en parques naturales, que se suman al millón de toneladas retiradas dentro del plan de choque impulsado por la Generalitat.

Asimismo, el eje Tejido Social y Comunitario cuenta con cuatro actuaciones completadas y 10 en curso. Entre otras, la tramitación de expedientes administrativos de ayudas para la rehabilitación de locales de sociedades musicales y reposición de material escenográfico.

El área de Infraestructuras cuenta con dos iniciativas finalizadas y 32 en ejecución. Existen también 2 iniciativas en marcha calificadas como habilitadoras. En estos apartados destacan las obras de restauración llevadas a cabo en el parque natural de Chera-Sot de Chera con una inversión de 2,6 millones.