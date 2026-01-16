Sanidad pide prudencia ante el "descenso lento y progresivo" de la gripe

"Estamos ante un descenso lento y progresivo del pico de incidencia de las enfermedades respiratorias, entre ellas la gripe". Así ha definido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, la situación actual de la transmisión de virus respiratorios en la Comunitat Valenciana. Están en caída, aunque a diferencia de otros años, es más lenta y contenida; una situación que se traslada a la presión asistencial que, según Gómez, también está "descendiendo paulatinamente". Pese a ello, el titular de Sanidad pide "precaución" porque no se puede dar "por concluida" la temporada de gripe, virus sincitial y covid debido a la situación climatológica anómala de tormentas y olas de frío presentes durante varias semanas.

Según ha explicado Gómez, la "experiencia" siempre contempla un segundo pico después de la Navidad y un tercero en el mes de mayo, aunque este está más relacionado con las "alergias", pero las temperaturas heladas de inicios de enero y las que se prevén en los próximos días le han hecho dar "instrucciones" para ser "muy prudentes" y no "levantar los dispositivos especiales". Se puede dar, de hecho, un escenario sin varios picos, pero en el que la actual meseta descienda "muy levemente", es decir, que la situación actual se prolongue durante semanas. Ante esta posibilidad, el conseller insiste en la prevención y en "estar preparados para poder atender el aumento de patologías de los pacientes crónicos", con fórmulas como la contratación de personal, la apertura adicional de camas o la colaboración sociosanitaria, entre otras medidas. "Lo importante es atender en tiempo y forma al paciente y que sufra lo menos posible", ha asegurado.

Situación "puntual" en los hospitales

En cuanto al aumento de la presión asistencial, Gómez lo ha definido como una circunstancia "puntual" que, además, "se repite cada año"; ha hecho alusión a titulares del año 2021 que "podrían ser de este mismo año". Es verdad que, en las últimas semanas, algunos hospitales han estado más saturados -el vídeo de La Fe de hace unos días mostraba una situación de colapso- y que, incluso, algunos hospitales, como el General de València, aprobó un protocolo para poder derivar pacientes ya ingresados a hospitales privados, en momentos puntuales, con el objetivo de tener camas disponibles en planta.

ED

Una meseta

La transmisión de los virus respiratorios se mantiene en una meseta, relativamente elevada, desde hace tres semanas. En los últimos siete días, los comprendidos entre el 5 y el 11 de enero, la incidencia ha repuntado levemente hasta los 852,2 casos por cada 100.000 habitantes -ha subido 15,4 puntos en una semana-, unos valores similares a los de las últimas tres semanas; desde la última de diciembre, la curva -algunos puntos arriba o abajo- se mueve en los mismos términos. Así se refleja en la última actualización del informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) .

Incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana entre el 5 y el 11 de enero. / GVA

El cambio más notable en las últimas semanas es que el grupo que mantiene la tendencia al alza en la transmisión es el de mayores de 65 años con 1.028,3 casos por cada 100.000 habitantes, 58,5 puntos más que hace siete días. En el resto de franjas de edad, la curva es descendente y, de hecho, la de 0 a 4 años, la más explosiva siempre, cae más de 300 puntos hasta los 2.015,2 puntos.