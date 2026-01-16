Morant apela a todos los diputados valencianos a apoyar la propuesta de financiación de Sánchez

"Es una oportunidad histórica para los valencianos y valencianas. No podemos dejar pasar el tren". Así de contundente se ha mostrado este viernes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la hora de defender la propuesta de nueva financiación autonómica, para la que también ha reclamado el apoyo de los valencianos presentes en el Congreso de los Diputados "sin excusas, o no nos lo perdonaremos".

Morant se ha expresado así durante su intervención en el cóctel con el que tradicionalmente recibe el año la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Un evento que reúne a los principales dirigentes empresariales y económicos de la provincia y la Comunidad Valenciana, además de a los representantes de las principales instituciones académicas y políticas, como los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala, respectivamente, o el vicepresidente de la Generalitat José Díez.

Tras apelar al espíritu de cooperación europea frente a los desafíos geopolítico y defender la innovación como principal vía de resiliencia del continente, la dirigente socialista no ha querido dejar de lado los asuntos domésticos y, sobre todo, el desafío que el año pasado en este mismo acto lanzó el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica que pusiera fin a la discriminación que actualmente sufre la autonomía.

"A día de hoy un valenciano todavía recibe 1.500 euros menos que un cántabro", ha señalado, tras recordar que esta reivindicación fue capaz de unir a patronal, sindicatos y el conjunto de instituciones durante el mandato de Ximo Puig, en el que se celebraron incluso manifestaciones para exigir el cambio.

La ministra ha puesto sobre la mesa los cálculos de los expertos que cifran esa infrafinanciación en 1.700 millones anuales para compararla con los 3.700 que, según la nueva propuesta del Gobierno, recibiría de más la Comunidad Valenciana gracias al nuevo sistema.

"Eso supone que seremos la tercera comunidad autónoma que más va a crecer en financiación. La segunda, si la miramos por habitante, solo por detrás de Murcia. Hemos pasado de ser los últimos en el actual modelo de financiación, a ser uno de los primeros. Esta es una oportunidad histórica de los valencianos y de las valencianas. No podemos dejar pasar el tren", ha insistido Diana Morant, durante su discurso, que ha provocado que algunos asistentes calificaran de "miting" la intervención e incluso abandonaran la sala.

Morant ha recordado que hay comunidades que van a lucha por mantener el "statu quo", porque les interesa seguir recibiendo "esos 1.500 euros más por habitante".

"No se podría entender que los valencianos y las valencianas no nos juntáramos para, por fin, tener lo que es nuestro. Así que ha llegado el momento de convertir la reclamación en ley", ha proseguido la también exalcaldesa de Gandia. Por ese motivo, ha asegurado que respaldará con su voto la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros y ha apuntado que, cuando la norma llegue al Congreso de los Diputados, "sería deseable, sobre todo por parte de los valencianos y las valencianas, que apoyáramos esta ley juntos y juntas, sin excusas, o no nos lo perdonaremos".