Las olas de frío desde noviembre dejan un centenar de muertes en la Comunitat Valenciana

El frío, como el calor aunque no haya tanta concienciación, tiene su impacto en la salud de las personas. Así lo constatan las estadísticas del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, las cuales registran un exceso de mortalidad atribuible a la temperatura de 91 personas desde el 1 de diciembre, que crece hasta las 108 si se abre el abanico hasta el 15 de noviembre; es decir que, según el instituto, las heladas y las olas de frío habrían provocado el fallecimiento de un centenar de personas en la Comunitat Valenciana. El dato podría incrementarse a partir de este fin de semana, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluyen valore negativos y la posibilidad de nevadas en el interior con una cota de 1.000 metros.

La semana con mayor exceso de mortalidad, con un total de 41 fallecimientos por frío, se registra en la segunda semana de enero; coincide con la ola de frío, provocada por la llegada de una masa polar ártica, que llegó a la autonomía en la víspera del Día de Reyes, dejando la noche de Reyes más fría en 40 años, que obligó a posponer y adaptar algunas cabalgatas; y el 6 de enero más frío desde 1985 con una temperatura media de 2,98 grados, frente a los 7,96 de la serie histórica. Cabe recordar que el mercurio cayó por debajo de los -8,8 grados y que, en algunos municipios del interior, los termómetros estuvieron bajo cero durante casi tres días. De hecho, la jornada más mortífera, según el Instituto Carlos III, fue la del 8 de enero, justo al finalizar las tres madrugadas consecutivas con heladas.

Picos en épocas de frío

Los efectos de esta ola de frío se alargaron hasta la semana siguiente, cuando el MoMo registra un total de 17 decesos atribuibles a las temperaturas. Sin embargo, el segundo dato semanal más elevado corresponde a la primera semana de diciembre, durante la cual se observa un exceso de mortalidad de 21 personas; en este periodo se produce, además, la segunda jornada más letal por el frío, la del 1 de diciembre, con cinco decesos. La segunda mitad del mes de noviembre también registró una caída notable de las temperaturas, con mínimas de casi 7 grados negativos en el interior.

Capa de nieve en la Tinença de Benifassà desde la cámara de Avamet el 10 de enero. / Avamet

En la parte central de diciembre, cuando los termómetros remontaron y se situaron por encima de lo habitual para esta época del año, se observa perfectamente que el frío dejó de ser un factor relacionado con la mortalidad porque las estadísticas no atribuyen ningún fallecido por frío entre el 8 y el 21 de diciembre. Es decir, igual que ocurre con el calor extremo, hay una relación directa entre el exceso de mortalidad y las temperaturas extremas.

Desajuste térmico

Si las temperaturas de más de 40 grados y calor persistente someten al cuerpo a estrés térmico, lo mismo ocurre con el frío y el termómetro en valores negativos, como explica el Plan Nacional por Bajas Temperaturas del Ministerio de Sanidad. Para contrarrestar las heladas y bajas temperaturas, el organismo activa el sistema circulatorio y respiratorio para mantener la temperatura interna y, “con mayor frecuencia -, según la guía- el frío conduce a un sobre estrés del organismo que puede dar lugar a una descompensación orgánica que agrava enfermedades crónicas en población vulnerable”. Por eso, según la guía, “merece especial mención su efecto sobre patologías de tipo cardiaco y respiratorio”.

Asimismo, el frío puede aumentar la incidencia de otras patologías, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o tener un impacto sobre las mujeres embarazadas; sin olvidar los posibles accidentes de tráficos, por las placas de hielo en la carretera provocadas por las heladas, o las incidencias a causa de las estufas de gas o los braseros."El frío también mata -, afirma con contundencia la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina- porque, si se mantiene durante jornadas consecutivas, genera también desajustes en el organismo".

El de 2024-2025, el más letal

La temporada invernal -comienza el 1 de diciembre para el Carlos III- suma, por el momento, 91 decesos por frío, aunque la temporada invernal para el MoMo se alargará hasta el 31 de marzo. El pasado invierno se cerró con un exceso de mortalidad de 297 personas en la Comunitat Valenciana y se convirtió en el más mortífero de la última década, seguido muy de cerca por el del año 2017-2018, cuya cifra registrada fue de 247 decesos. Lo habitual, desde el año 2015, es que el frío se cobre un mínimo de 130 personas por temporada, con las excepciones de la dupla 2021-2022 y 2022-2023, en los que la cifra cae hasta los 25 y 49 decesos, respectivamente.

Muertes por frío Gráfico que muestra la mortalidad por bajas temperaturas.

Esta es la relación de exceso de mortalidad por bajas temperaturas en la última década, ordenada de mayor a menor cifra de fallecimientos: