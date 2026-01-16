Sacha Kruithof: «En el deporte, más allá de soñar con la meta, es importante disfrutar del proceso»

«Creo que es incluso más importante disfrutar del día a día que de los resultados. Porque los resultados pueden llegar o no, pero con lo que te vas a quedar al final del camino es con habértelo pasado bien». Esta fue una de tantas enseñanzas que Sacha Kruithof Perelló dejó este jueves sobre el escenario de la Fábrica de Hielo , el fantástico espacio que acogió este jueves 15 de enero la cuarta de las charlas en formato pódcast en vivo organizadas por Levante-EMV junto con el apoyo de Cervezas Turia .

Este encuentro forma parte del circuito de cinco entrevistas URBAN afterwork que buscan fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en jóvenes y no tan jóvenes. Como en las anteriores ocasiones, fue dirigido por Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV, y el ámbito protagonista fue un deporte que, si bien muchos pueden pensar que solo existe en nuestra tierra, lo cierto es que la pilota valenciana hace tiempo que traspasa fronteras.

El encuentro, celebrado en la Fábrica de Hielo, contó con el apoyo de Cervezas Turia. / Francisco Calabuig

De origen holandés, pero nacido en Orba (Alicante), las andaduras de Kruithof dan comienzo en la calle, cuando con tan solo 3 años jugaba a la pelota en la pared de su vecino. Enseguida tuvo claro que, al igual que su hermano, quería entrenar pilota y, tras mucho insistir, lo consiguió. «Tiempo después nos trasladamos al trinquet, pero yo siempre quería imitar a mi hermano e ir con los mayores. Mis padres me apuntaban a todo porque tenía mucha energía y era la única manera de que luego pudiera dormir por las noches», confesó el alicantino.

Triple corona europea

Por aquel entonces, no fue capaz de imaginar que lograría alzarse con un palmarés de ensueño (campeón de Europa sub-15, sub-17 y sub-19 además de mejor jugador del mundo en 2021), pero nunca dejó de intentarlo. Así fue como, con solo 13 años, debutó en su primer europeo, ganó, y se quedó «completamente enamorado» de la disciplina One Wall. Un año más tarde, tras descubrir un circuito de torneos por Europa, decidió coger los 300 euros que le habían dado por ser vencedor, comprar un vuelo y, tras convencer a sus padres, poner rumbo a Holanda.

El joven pilotari no dudó en perseguir sus sueños. / Francisco Calabuig

«A partir de ahí sigo compitiendo y conociendo a gente hasta que mi camino se cruza con William Polanco, uno de los motivos por los que terminé compitiendo en Nueva York. Al final todo tiene un factor común: ser insistente, llamar a muchas puertas y entrenar, entrenar mucho». Pero aunque pueda parecer que esta escalada ha sido sencilla y el factor suerte ha puesto de su parte, no siempre ha sido así. «El deporte y la vida tienen muchas similitudes y, al final, se trata de un prueba y error constante. También hay que tener la capacidad de ser cabezota, de creer en ti aunque el resto no lo haga. No nacemos sabiendo, pero tenemos que afrontar las cosas como un reto. Porque también es ilusionante cuando algo no sale y, más allá de soñar con la meta, es importante disfrutar del proceso», detalló.

Asimismo, el primer jugador en conseguir la triple corona europea contó que, a lo largo de su carrera, ha estudiado que la pilota se juega más allá de su pueblo, de su comarca y que algo muy curioso es que, allá donde va, descubre que la gente piensa que solo se practica donde están ellos. «Es un deporte muy rico, muy diverso, ligado a muchas culturas y maneras de vivir. Por eso, permite conectar con gente que piensa diferente y enriquecerse de todo ello», manifestó. Su secreto para mantener los pies en la tierra, pese a todo los reconocimientos que ha obtenido con 27 años, no tiene mayor misterio: «mantener tu esencia, hacer lo que te gusta desde siempre y estar con la misma gente».

«El no ja el tens»

Más o menos así es también su día a día. Entrenar y enfocarse en proyectos que permitan dar a conocer la pilota valenciana y volverla, al mismo tiempo, más accesible para todas las personas. Porque no es un «deporte fácil» y requiere de mucha preparación tanto previa como posterior, algo de lo que la sociedad no es del todo consciente. Con respecto al éxito, Kruithof tiene claro que el concepto es diferente para cada persona, motivo por el que es necesario detenerse y cuestionarse qué significa para no «acabar viviendo el éxito de otros» y sentirse insatisfecho. En su caso, la pilota le ha permitido «aprender de los demás, abrir la mente y tener el espíritu del principiante. Todos los días estoy dispuesto a aprender cosas nuevas y esa actitud hace que progrese un montón».

Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV, y Kruithof, durante la velada. / Francisco Calabuig

En cuanto a los próximos retos que tiene en mente para este 2026, se encuentran el mundial de Argentina, un proyecto de transporte urbano para intentar que en la ciudad se practique más la pilota a nivel social y, en definitiva, seguir luchando para conseguir que este deporte pueda llegar a tener su espacio metropolitano. «Que no tenga presencia nos limita mucho, porque si no lo ves y no lo practicas, es muy difícil que después la gente vaya a partidos, hable de él o lo visibilice en los medios», concretó. Para concluir la velada y como leitmotiv inspirador final, reveló que, a lo largo de su vida, ha recibido muchísimos noes, pero «hay que seguir luchando y no perder la esperanza porque detrás de ellos puede estar el sí». Tal y como una vez le dijo su tía: «el no ja el tens».