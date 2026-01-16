Estos son los municipios de la provincia de Valencia donde más ha llovido hoy
Las lluvias han descargado en varias localidades del interior
Precipitaciones débiles y cielos cubiertos en el interior de Valencia, así han amanecido algunas localidades del interior de la Comunitat Valenciana. En la predicción del tiempo para hoy, Aemet ha señalado que los cielos permanecerán cubiertos, en el interior de Alicante se alternarán con intervalos de cielo poco nuboso.
A lo largo de la jornada, hay probabilidad de precipitaciones débiles, más baja en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo de componente oeste, girando a componente sur en las horas centrales del día y tendiendo a dirección variable al final de la jornada.
Los municipios donde más llueve
A primera hora de hoy viernes 16 de enero, las lluvias han comenzado a descargar en varias localidades del interior de la Comunitat Valenciana, es el caso de varios municipios en la comarca de Requena-Utiel, Los Serranos y el Rincón de Ademuz.
A continuacción ofrecemos los registros que aparecen en la web de Avamet:
Alpuente, La Torre 6,0
Puebla de San Miguel 4,6
Alpuente 4,0
Fuenterrobles 4,0
Titaguas, Cosmofísica 3,6
Camporrobles, Ayuntamiento 3,3
Camporrobles, El Campillo 3,2
Aras de los Olmos 2,8
Casas BajasAyuntamiento 2,3
Higueruelas 2,0
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València
- València Sud estrena estación de metro para 20.000 viajeros al mes
- La nieve tiñe de blanco puntos del interior de la Comunitat Valenciana antes de un fin de semana de sol