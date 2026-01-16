El tráfico
Más de 27 kilómetros de atascos en Valencia: la V-30, la más afectada
La Pista de Ademuz también registra desde primera hora retenciones kilométricas
El tráfico en las principales entradas y salidas de la ciudad de València, así como en las mayores arterias de circulación del área metropolitana es especialmente complicado en esta mañana de viernes 16 de enero de 2026, tal y como refleja la información que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT). Las retenciones suman de manera global más de 27 kilómetros en Valencia.
Las carreteras más afectadas son, como es habitual en hora punta, la V-30 y la CV-35, también conocida popularmente como la Pista de Ademuz. No obstante, son numerosas las vías que esta mañana registran retenciones o, al menos, tráfico lento o irregular debido a la masiva afluencia de vehículos desde mucho antes de las 8.00 horas.
Carreteras con atascos en Valencia
Las carreteras con retenciones o circulación irregular en Valencia a las nueve de la mañana son, según la información de la DGT, las siguientes:
- A-7: 1,5 kilómetros entre la Urbanización Alfinach (Puçol) y El Puig de Santa Maria, en sentido hacia Alicante
- A-3: 1,5 kilómetros entre Quart de Poblet y Mislata, en sentido de entrada a València
- V-30: 3 kilómetros en Horno de Alcedo, hacia el puerto
- V-30: 2 kilómetros en Paterna, sentido a las instalaciones portuarias
- V-30: 4 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 3,5 kilómetros entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz (Xirivella), hacia el puerto
- CV-35: 2,5 kilómetros en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-35: 3 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
- CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, sentido V-30
- CV-31: 1 kilómetro entre Benimàmet-Beniferri y Terramelar, hacia el puerto
- CV-36: 2 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, en dirección a València
- CV-410: 1,5 kilómetros en Aldaia, hacia la V-30
