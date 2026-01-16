Más de 27 kilómetros de atascos en Valencia: la V-30, la más afectada

El tráfico en las principales entradas y salidas de la ciudad de València, así como en las mayores arterias de circulación del área metropolitana es especialmente complicado en esta mañana de viernes 16 de enero de 2026, tal y como refleja la información que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT). Las retenciones suman de manera global más de 27 kilómetros en Valencia.

Las carreteras más afectadas son, como es habitual en hora punta, la V-30 y la CV-35, también conocida popularmente como la Pista de Ademuz. No obstante, son numerosas las vías que esta mañana registran retenciones o, al menos, tráfico lento o irregular debido a la masiva afluencia de vehículos desde mucho antes de las 8.00 horas.

Carreteras con atascos en Valencia

Las carreteras con retenciones o circulación irregular en Valencia a las nueve de la mañana son, según la información de la DGT, las siguientes: