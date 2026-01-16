La sanidad valenciana es la "más solidaria de España" al exportar 210 órganos a otras regiones

La sanidad pública de la Comunitat Valenciana vuelve a hacer historia en el ámbito del trasplante de órganos y consigue una cifra récord con 311 donantes fallecidos, la más alta de la serie histórica, según las cifra oficiales difundidas por la Conselleria de Sanidad en una rueda de prensa este viernes. Nunca había habido tantos donantes de órganos y supone un incremento respecto a años anteriores; en 2024, fueron 305; en 2023, 274; y en 2022, 250. En adición, la buena situación de las listas de espera de personas que necesitan un trasplante ha permitido exportar un total de 210 órganos a otras comunidades autónomas, una cifra que convierte a la sanidad valenciana en la más solidaria de España, muy por delante de Andalucía (132) y Madrid y Cataluña, ambas con 122. A cambio, la valenciana recibe 84 órganos, muchos menos de los que exporta, una situación que contrasta con Madrid y Cataluña que reciben el triple de órganos que brindan.

La autonomía valenciana registra una tasa de 57,5 donantes por cada millón de habitantes, superando en un 10 % la media nacional, que se sitúa en 51,9 donantes, y por encima de los datos registrados en Cataluña, con una tasa de 45,5; y Madrid, 41,2. Cabe tener en cuenta que la media nacional dobla la de la Unión Europea que se queda en 24,2 donantes por millón de habitantes y es la más alta de todo el planeta, seguida de cerca por Estados Unidos, con 49,7.

Órganos trasplantados

Esta solidaridad valenciana se ha producido pese a la realización de 689 trasplantes de órganos; son siete menos que el récord histórico del pasado año, cuando se realizaron 696; pero demuestra, como ha explicado el coordinador autonómico Rafael Badenes, que “nuestras listas de espera de trasplantes están muy depuradas y exportamos al no tener receptores”. Pese al leve descenso, la cifra de órganos trasplantados es la segunda mejor de la serie histórica y se registra un importante crecimiento respecto a los 609 órganos trasplantados del año 2023 o los 540 registrados en 2022. De hecho, la Comunitat Valenciana sigue siendo la región del mundo, con más de cinco millones de habitantes, líder en trasplantes. Badenes ha repetido dos de sus mantras: "Un valenciano tiene cinco posibilidades de recibir un órgano que un alemán y que el 95 % de valencianos que necesitan un órgano, lo consigue".

Unidad de trasplantes del hospital Clínico de València, con el coordinador autonómico Rafael Badenes. / Miguel Angel Montesinos

La sanidad valenciana registra diferentes hitos entre los que destaca la mayor cifra alcanzada de trasplantes renales con 433 procedimientos, 31 más que en el año 2024; y los 49 cardíacos, dos más que en el ejercicio precedente. Por hospitales, a resaltar el trabajo del hospital La Fe de València que revalida su posición como el hospital de España con más trasplantes hepáticos -es líder desde el año 1998- y cardiacos y como el tercero donde se realizan más trasplantes pulmonares.

Un modelo de excelencia

Badenes ha destacado el buen papel de todo el personal implicado en un sistema "cuidado y con aciertos, que nos permite salvar muchas vidas" y, sobre todo, "sin interferir en la cirugía ordinaria", ya que la mayoría de intervenciones se realizan con "nocturnidad y alevosía". Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha mostrado "orgulloso de ser médico valenciano" y ha querido destacar "la generosidad de los donantes y de sus familiares, sin los que nada de esto sería posible" porque "detrás de cada número, hay una persona, un proyecto de vida, la felicidad de una familia", cuyo gesto sirve "para revitalizar la sociedad valenciana".

Álvaro Bonet, Marciano Gómez y Rafael Badenes, durante la rueda de prensa. / ED

En su intervención, Gómez ha hecho referencia a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, después de que el Ejecutivo haya dado a conocer su nueva propuesta para renovar un modelo caduco desde el año 2014. "Si tuviéramos la necesaria y suficiente, si tuviéramos lo que nos toca -, ha expuesto- podríamos aumentar las prestaciones y la calidad de vida de los ciudadanos".

Las cifras de 2024

El pasado año la cifra de con 696 trasplantes realizados, un 14,3 % que el año anterior, y 305 donantes fallecidos, con un crecimiento del 11,3 %, según las cifras ofrecidas por la Conselleria de Sanidad ; y el hospital La Fe de València consiguió situarse, por primera vez en la serie histórica, como el hospital más trasplantador de toda España y, por tanto, del planeta con 395 trasplantes. Además, fue el centro donde se realizan más trasplantes hepáticos y cardíacos de España, con un registro insólito de 47 intervenciones en la segunda topología, y el tercero en cuanto a trasplantes pulmonares, con 100 intervenciones. Otra de las proezas conseguidas por el hospital la Fe es que ha sido el único hospital nacional en realizar una extracción de corazón y pulmón para receptores diferentes.