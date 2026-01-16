La UPV es la mejor de España en Ciencias Agrícolas, Ingeniería Civil y Ciencia e Ingeniería Energética, según el ranking de Shanghái

La Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), internacionalmente reconocida como principal referencia mundial en valoración universitaria, ha hecho público su Ranking Global de Materias Académicas (GRAS, por su sigla en inglés) 2025, resultado que avala, una vez más, el prestigio formativo de la Universitat Politècnica de València (UPV), incluida entre las 400 mejores universidades del mundo en un total de 19 disciplinas. Así, para el ranking de Shanghái, la UPV es la mejor universidad de España para estudiar Ciencias Agrícolas, Ingeniería Civil y Ciencia e Ingeniería Energética. Y está en el Top 75 mundial en Ingeniería Civil. Asimismo, la Universidad Jiao Tong incluye a la UPV entre las 75 mejores universidades del mundo en Ingeniería Civil y en el top 100, también, en Ciencias Agrícolas. Si ampliamos el rango hasta las 200 más destacadas, el ranking de Shanghái por materias reconoce a la UPV para estudiar Ciencia y Tecnología de Alimentos (top 150) y Matemáticas.

La presencia de la UPV en GRAS 2025 se multiplica si atendemos al top 300 global, donde la institución dirigida por José E. Capilla aparece en un total de 10 disciplinas, añadiendo a las anteriores Química, Ingeniería Mecánica, Ciencias y Tecnologías Instrumentales, Ciencia e Ingeniería Energética, Gestión, Ciencias Veterinarias, y Administración y Dirección de Empresas.

En el 'Top 3' nacional en 9 materias

A nivel nacional, además de los tres liderazgos señalados (en el caso de Ciencias Agrícolas, en solitario), el ranking de Shanghái sitúa a la UPV como segunda mejor universidad de España para estudiar Química e Ingeniería Mecánica, y como tercera en Ingeniería de Telecomunicación, Ciencias y Tecnologías Instrumentales, Ciencia y Tecnología de Alimentos y Teledetección. Mejor politécnica de España según el ranking general.

A nivel general, cabe señalar que la Universidad Jiao Tong de Shanghái publica también, cada 15 de agosto, su ranking de referencia, el Academic Ranking of World Universities (ARWU), que en su última edición volvió a incluir a la UPV por 21º año consecutivo en el top 500 global.

No en vano, la UPV es única politécnica española entre las 500 mejores universidades del mundo. El podio, en este ámbito, lo completan la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), situada en el rango 601-700, y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que figura en el 701-800.