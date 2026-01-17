El 112 de Euskadi tuvo constancia de fallecidos por la dana desde las 20.26 horas

Las noticias sobre la dana y la gravedad de las situaciones que estaban viviendo los afectados llegaron a todos los puntos de España mucho antes de que el Es Alert sonara en los móviles de la provincia de Valencia. A las 18.15 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi recibe una primera llamada de un ciudadano desde Bilbao alertando de que su mujer se encuentra en Picassent (l'Horta Sud), "aislada y rodeada por agua" en el barrio de l'Omet (Picassent).

Así se desprende del informe que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno Vasco ha remitido a petición de la jueza que instruye la gestión de la dana. En él se da cuenta de las llamadas recibidas el 29 de octubre en el 112 Euskadi por derivación del 112 Comunitat Valenciana.

Entre las emergencias de las que se avisa sobresale un dato: a las 20.26 horas el Gobierno Vasco tiene la primera noticia de un fallecido. Desde Zegama (Gipuzkoa), habla a las 20.26 horas con el 112 de Euskadi la amiga de una cuidadora que está en un domicilio de Catarroja. "El agua ha anegado la casa y no ha podido subir a la persona dependiente de la que cuida y se ha ahogado", relata el operador.

Minutos después, a las 21.05 horas, se informará de otra muerte. "Comunicante [desde Vitoria] informa de amigos en Loriguilla con agua en una nave del trabajo. Indican de un fallecido. Se intenta transferir a 112 de Valencia con resultado negativo. No se consigue contactar ni con Guardia Civil ni con PM. Se facilita al comunicante teléfono del 112 Valencia", constata el operador en el Coordcom vasco (la caja negra de las emergencias que registra todas las llamadas y pasos que se dan).

Estas horas ya con información sobre fallecidos de la dana contrastan con las contradicciones, más de un año después, del 'president' Mazón o su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, que señalaron en las comisiones de investigación que no tuvieron constancia de fallecidos hasta las cinco de la madrugada. A pesar de que a las 00.30 de aquel día el 'president' ya informó a los medios de múltiples fallecidos.

32 llamadas

Según el informe, son 32 las llamadas recibidas por el 112 de Euskadi vinculadas a la dana, aunque solo 19 en las horas críticas del episodio, entre la tarde del 29-O y la noche del 30, antes de las tres de la madrugada. El resto son ya del día después. Se trata de llamadas de familiares, amigos o compañeros de trabajo preocupados por no poder contactar, o porque sus conocidos se encuentran en situaciones complicadas.

"Llama un camionero informando que se ha puesto en contacto con él un compañero que está en la AP7 y no puede contactar con el 112 de Valencia", consigna el Gobierno vasco sobre una llamada desde Beasain a las 19.34 horas. "Llamada indicando que se está inundando todo en Picanya" (21.02 horas).

Problemas para contactar con el 112

Las breves descripciones trasladan la angustia que se vivía desde la distancia, en línea con lo recogido en el interminable informe de llamadas del 112 de Valencia, con más de 20.000 comunicaciones de afectados directos y que, según han declarado algunos testigos y los dos investigados, no se notificaron al Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado, el cerebro de la emergencia). "Comunicante informa de amigo de familiares con agua en su vivienda con imposibilidad de salir en Buñol", traslada una ciudadana a las 20.55 horas. "Personas atrapadas en domicilio (2 menores) en Alfafar. El agua llega por las escaleras", informa otro vecino desde un pueblo guipuzcoano.

Pasan los minutos y a la angustia aumenta por la incapacidad de contactar con el 112 de Valencia o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Llama porque sus padres viven en la calle [...] de Picanya. Tienen agua hasta la cintura y no puede acercarse ningún conocido para ayudar. Se intenta transferir el aviso al 112 de la C. Valenciana en 6 ocasiones sin conseguirlo", cuentan a las 21.42 horas. "Llama comunicante desde Barakaldo informando que su cuñado y otra persona están en un árbol en Alfafar" (23.01).

En otros casos, son llamadas a la desesperado de personas que no pueden contactar con sus familiares de Paiporta o Alfafar, en Catarroja o en Algemesí. El Gobierno Vasco, por último, informa a la jueza de que conserva las grabaciones de las llamadas y las pone a su disposición.