Formación Profesional
Educación oferta 666 plazas para alumnos de FP que quieran estudiar en Europa
El programa ‘Euro Trainee Alumnado’ impulsa la "internacionalización de la FP" con estancias en empresas, entidades y centros educativos europeos
La Conselleria de Educación ofertará este curso 666 plazas para realizar estancias formativas en países de la Unión Europea, dirigidas al alumnado de FP de grado medio y superior de centros públicos y privados concertados sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana.
Las plazas forman parte del programa ‘Euro Trainee Alumnado’, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Formación Profesional en colaboración con la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público.
La Conselleria ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución por la que se establece el procedimiento de selección para la realización de dichas estancias, que podrán ser en empresas, entidades y centros educativos de la Unión Europea incluidos en la guía del programa Erasmus+.
Trabajo internacional
Tal y como ha explicado la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia, “las estancias, que tendrá una duración de cuatro o seis semanas, pretenden complementar la formación del alumnado en entornos reales de trabajo internacionales, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales, lingüísticas y transversales en un contexto europeo”.
Estas 666 plazas se distribuyen por sectores profesionales y familias formativas, agrupadas en cinco lotes que abarcan desde el sector primario y el industrial hasta los servicios y el ámbito social, garantizando una oferta diversa y representativa del conjunto de la Formación Profesional valenciana.
Armendia ha destacado que “en un mercado laboral globalizado y en transformación tecnológica, social y medioambiental, es fundamental que el alumnado desarrolle competencias profesionales, lingüísticas y transversales que refuercen su autonomía y empleabilidad”.
Incremento de plazas
En esta línea, la responsable de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana ha subrayado “el esfuerzo” realizado por la Generalitat para alcanzar este objetivo, y ha puntualizado que en la convocatoria de este año “se incrementa el número de plazas ofertadas, se amplía el abanico de países de destino respecto a convocatorias anteriores y se refuerzan los criterios de transparencia, equidad e inclusión”.
Asimismo, se simplifican los procedimientos administrativos para facilitar la participación de los centros educativos y del alumnado y se incorpora también un sistema de seguimiento mediante los cuestionarios obligatorios que permiten evaluar el impacto de las estancias en la trayectoria académica y profesional del alumnado.
El programa ‘Euro Trainee Alumnado’ está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y se enmarca en la estrategia de la Generalitat para reforzar una Formación Profesional de calidad, inclusiva y alineada con las prioridades europeas, promoviendo la movilidad formativa, la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad del alumnado.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria de plazas, que se difundirá progresivamente a lo largo del año 2026 a través de los canales institucionales de la Conselleria.
