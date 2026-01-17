Una fiesta de jubilación para el editor Manel JM Romero

El editor valenciano Manel JM Romero se jubila y este viernes un nutrido grupo de amigos de la cultura valenciana le ha dado una fiesta sorpresa para agradecerle su trayectoria. Lo ha contado el poeta Lluís Roda en su canal de facebook, donde ha glosado parte de la trayectoria de Romero como agitador e impulsor de la cultura poética valenciana contemporánea.

Romero inició en su pub Arana las tertulias literarias la Forest d'Arana, las noches de los martes, un acontecimiento cultural en la València que se abría a la libertad en los 80. El protagonista estuvo vinculado a toda esa generación de poetas de la que, precisamente, este sábado hablan las páginas del suplemento Posdata en abril de Levante-EMV.

Aquella tertulia que se inició en el carrer de Dalt de València fue saltando de pub en pub, mientras se ampliaba la colección editorial y por sus noches pasaban personalidades como Ovidi Montllor. "Manel ha sido un benefactor vincualdo al mundo del libro", ha recordado Roda, al que editó por primera vez hace 39 años, con 'El subratllat és meu'. "Tú te dejabas el dinero y nosotros nos tomábamos los cubatas", bromeaba.

Romero también ha sido durante años secretario técnico de la Associació d'Editors del País Valencià, defendiendo esta labor en años poco propicios para la edición. Feliz jubilación y felices lecturas.