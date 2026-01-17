Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pla de QuartAsesor MazónPresa BuseoTemporal ValenciaMascletà aéreaAVA-AsajaFalleras mayores
instagramlinkedin

El tiempo

Dónde llueve hoy en Valencia y hasta cuándo va a hacerlo

La comarca de la Safor ha sido donde más precipitaciones se han recogido hasta ahora

Imagen del radar de lluvia de la Aemet esta mañana a las 8.00 horas; una pequeña borrasca ha dejado precipitaciones en muchos puntos del litoral.

Imagen del radar de lluvia de la Aemet esta mañana a las 8.00 horas; una pequeña borrasca ha dejado precipitaciones en muchos puntos del litoral. / Aemet

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La lluvia que el viernes ya hizo acto de aparición en Valencia continúa esta mañana de sábado, 17 de enero, según anuncia la predicción y confirma el radar de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones han sido de carácter más bien ligero y la previsión es que sigan así durante las próximas horas en toda la provincia. Desde primera hora de la mañana, las zonas más afectadas de la provincia han sido la costa y el prelitoral, barrido por una pequeña borrasca que se desplazaba por el mar desde el sureste y ha entrado en algunos puntos de tierra.

De hecho, el área en la que se ha recogido más agua es, precisamente, la ubicada en la zona más merididional de València: la comarca de la Safor y, sobre todo, los municipios más litorales.

Las cantidades de lluvia caídas en las últimas horas son discretas. Donde más ha llovido hasta ahora es en Villalonga, localidad en la que desde anoche se han contabilizado 6,3 litros por metro cuadrado, seguida de Oliva, con 5,8 litros por metro cuadrado, y Miramar, con 5 litros, según datos de l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet).

Otros municipios próximos, como Potries, han recogido 4,8 litros por metro cuadrado, y 4,6 litros más en Beniflà.

Qué esperar en las próximas horas

Las precipitaciones continuarán al menos hasta el mediodía pero serán escasas y de carácter intermitente. La nubosidad, sin embargo, dominará toda la jornada a excepción de la tarde, cuando comenzarán a abrirse claros que en algunos puntos llegarán a dejar ver el sol tímidamente y poco tiempo, puesto que al ser tan cortas las tardes, enseguida caerá la luz y se echará la noche encima.

Mañana domingo, 18 de enero, las nubes también estarán presentes pero en mucho menor grado, hasta el punto de que habrá más sol que nubosidad, aunque no se pueden descartar las precipitaciones en el sur de la provincia de Valencia, según la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Aemet.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, conforme avance la mañana se aclarará el día y ya el cambio de tiempo llegará por la tarde, cuando las nubes comenzarán de nuevo a crecer hasta dejar los cielos cubiertos.

TEMAS

  1. La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
  2. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  3. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  4. La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
  5. Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València
  6. València Sud estrena estación de metro para 20.000 viajeros al mes
  7. Ferran Gadea, atrapado en Urgencias del Arnau: 'Cuatro horas para que me atiendan y tras poner una reclamación
  8. La nieve tiñe de blanco puntos del interior de la Comunitat Valenciana antes de un fin de semana de sol

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

Dónde llueve hoy en Valencia y hasta cuándo va a hacerlo

Dónde llueve hoy en Valencia y hasta cuándo va a hacerlo

Un técnico del 112 avisó a las 20 horas del «desbordamiento del barranco»

Un técnico del 112 avisó a las 20 horas del «desbordamiento del barranco»

La única presa de la Generalitat no tenía activo el plan de emergencia el día de la dana tras 16 años de trámites

La única presa de la Generalitat no tenía activo el plan de emergencia el día de la dana tras 16 años de trámites

El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables

El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables

Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana

Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana

El 112 de Euskadi tuvo constancia de fallecidos por la dana desde las 20.26 horas

El 112 de Euskadi tuvo constancia de fallecidos por la dana desde las 20.26 horas

La “esclavitud moderna” de las empleadas del hogar: el otro abuso en el caso Julio Iglesias

La “esclavitud moderna” de las empleadas del hogar: el otro abuso en el caso Julio Iglesias
Tracking Pixel Contents