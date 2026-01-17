Dónde llueve hoy en Valencia y hasta cuándo va a hacerlo

La lluvia que el viernes ya hizo acto de aparición en Valencia continúa esta mañana de sábado, 17 de enero, según anuncia la predicción y confirma el radar de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones han sido de carácter más bien ligero y la previsión es que sigan así durante las próximas horas en toda la provincia. Desde primera hora de la mañana, las zonas más afectadas de la provincia han sido la costa y el prelitoral, barrido por una pequeña borrasca que se desplazaba por el mar desde el sureste y ha entrado en algunos puntos de tierra.

De hecho, el área en la que se ha recogido más agua es, precisamente, la ubicada en la zona más merididional de València: la comarca de la Safor y, sobre todo, los municipios más litorales.

Las cantidades de lluvia caídas en las últimas horas son discretas. Donde más ha llovido hasta ahora es en Villalonga, localidad en la que desde anoche se han contabilizado 6,3 litros por metro cuadrado, seguida de Oliva, con 5,8 litros por metro cuadrado, y Miramar, con 5 litros, según datos de l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet).

Otros municipios próximos, como Potries, han recogido 4,8 litros por metro cuadrado, y 4,6 litros más en Beniflà.

Qué esperar en las próximas horas

Las precipitaciones continuarán al menos hasta el mediodía pero serán escasas y de carácter intermitente. La nubosidad, sin embargo, dominará toda la jornada a excepción de la tarde, cuando comenzarán a abrirse claros que en algunos puntos llegarán a dejar ver el sol tímidamente y poco tiempo, puesto que al ser tan cortas las tardes, enseguida caerá la luz y se echará la noche encima.

Mañana domingo, 18 de enero, las nubes también estarán presentes pero en mucho menor grado, hasta el punto de que habrá más sol que nubosidad, aunque no se pueden descartar las precipitaciones en el sur de la provincia de Valencia, según la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Aemet.

En cualquier caso, conforme avance la mañana se aclarará el día y ya el cambio de tiempo llegará por la tarde, cuando las nubes comenzarán de nuevo a crecer hasta dejar los cielos cubiertos.