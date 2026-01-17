El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables

El proyecto de parques inundables de la Generalitat para hacer frente a episodios como la dana se dividirá en 18 sectores que suman un conjunto de 72,6 kilómetros y 1.485,4 hectáreas. Eso ya lo explicó el vicepresidente Tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, cuando presentó este mes el proyecto en detalle ante los alcaldes de los municipios por los que discurrirá la red de parques. Es un proyecto ambicioso, del que no se aventuran plazos aunque algún alcalde habló incluso de décadas. Pero la Generalitat ya tiene claro por dónde empezar: por el Pla de Quart, que ocupa la mitad del terreno del sistema de parques. Sea o no sea el primer sector en acometerse finalmente, será, eso sí, uno de los primeros.

Son 726,9 hectáreas las que ocupa este sector, uno de los 18 pero que ocupa la mitad de las 1.400 hectáreas del proyecto. Para hacerse una idea de la dimensión, esta zona, que se encuentra entre los municipios de Chiva, Riba-roja de Túria, Aldaia, Alaquàs y Torrent y que ocupa parte de terreno que pertenece a Quart de Poblet, equivale a más de mil campos de fútbol, a 6,5 veces todo el Jardín del Túria o a tres veces el barrio de Benimaclet.

Germán Caballero

Zona de laminación natural

Lo que sabe la Vicepresidencia es que el Pla de Quart reúne las condiciones para ser uno de los primeros sectores en los que se acometa el proceso de expropiación y adecuación a su nuevo uso. Entre esas condiciones, la primera es la más evidente: es una zona de laminación natural o de retención natural de avenidas, es decir, que ese área es el recorrido natural del agua. Ante desbordes como el vivido el 29-O, el agua vierte de manera natural sobre esa superficie, en la que pierde fuerza y parte de ella se absorbe al suelo. Eso disminuye el riesgo del arrase del agua y mantiene las llamadas paleoestructuras, es decir, las zonas por las que el agua discurriría si no existiera la acción del hombre sobre el territorio.

La intención es que los campos en activo en las parcelas que ocupará el futuro parque inundable se integrarán en el entorno, ya que ya ejercen ese papel de “esponja” que se busca potenciar. Fuentes de la Conselleria aseguran que ha habido ya algún contacto previo con la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre este sector. Lo que alargará los plazos serán probablemente otros de los 18 sectores, sobre todo los que tocan o incluyen terreno de los cascos urbanos.

Tierras de cultivo abandonadas

El tipo de terreno de este sector también hace relativamente sencillo empezar el proyecto por esta zona: está, en su mayoría, ocupado por campos, en muchos casos zonas de cultivo abandonadas o no utilizadas.

El abandono de los campos, destacan desde la Vicepresidencia, se ha incrementado desde la dana, cuando algunos agricultores han dejado de cultivar en las tierras anegadas. Ello, creen, amenaza con degradar zonas muy próximas a municipios que han sufrido las riadas, y su reconversión en parque inundable frenaría ese proceso. En el Pla de Quart también hay zonas que son de monte bajo con vegetación poco controlada que con su inclusión en la red de parques pueden ganar peso y ser una zona verde. “Por tanto, también supone una oportunidad para intervenir y arreglar estos espacios, así como mantener la huerta existente”, aseguran desde el departamento que dirige Martínez Mus.

La Guardia Civil buscando personas desaparecidas por la dana en el Pla de Quart / Redacción Levante-EMV

Compatible con usos agrarios y ocio al aire libre

De hecho, la Vicepresidencia también estudia fórmulas para crear incentivos para que se puedan mantener estos espacios. No solo eso, también para agrupar zonas abandonadas para dotarlas de uso productivo y recuperarlas para el sector primario.

Y es que se prevé que la inclusión de este territorio en la red de parques inundables sea compatible con el uso agrario o forestal de las parcelas que lo integran. Desde la Conselleria explican que se podrá hacer también un paseo peatonal o ciclista en la zona, acondicionar las riberas, y compatibilizar el área con los desarrollos urbanos de los municipios de alrededor.

En el Pla de Quart, que, reconvertido en parque inundable permitirá la continuidad sobre la CV-36 y la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, también podrá incluir equipamientos extensivos. En su momento, el entonces secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida habló de un auditorio que podría ubicarse dentro del terreno de los parques inundables. Desde la Conselleria indican que es una de las opciones sobre la mesa, pero que, en caso de hacerse finalmente, sería una instalación al aire libre, que pudiera dejar pasar el agua sin causar destrozos en caso de barrancada.