Alcoi revive su caída de 1708 entre pólvora y tambores

La pólvora y los tambores de una batalla urbana del siglo XVIII han resonado este sábado en Alcoi. La ciudad acostumbra a siempre rendir un homenaje a los caídos en la Desfeta d'Alcoi del 9 de enero 1708, pero este año, aunque no es la primera vez, a la ofrenda floral y la marcha cívica se ha sumado una vistosa recreación histórica de aquel episodio de la Guerra de Sucesión, que se saldó con la victoria borbónica y la pérdida de los fueros del Reino de Valencia.

La jornada arrancó a las 11:00 horas en la Placeta del Carbó, frente al museo arqueológico, con una muestra de danzas de época y unas primeras escenas de la bien lograda recreación de la escaramuza, que ha corrido a cargo de asociaciones de toda la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Almansa. Una hora más tarde, desde este mismo punto partió la tradicional marcha cívica, encabezada por el vicealcalde Alexandre Cerradelo, y engrosada por las filas de recreadores que ascendieron, ataviados de época, por Pintor Casanova hacia la plaza de Ramón y Cajal.

Historia viva

A lo largo del recorrido, fueron haciendo pequeñas representaciones y disparando en plazas como la del Fossar, escenificando una guerrilla entre las tropas borbónicas, vestidas de blanco; y las austracistas, de rojo, apoyadas por los maulets. Estas las milicias de alcoyanos partidarios del bando del archiduque Carlos, en quien veían la continuidad de los fueros.

La historia, sin embargo, les deparó la derrota de aquel 9 de enero, cuando tras un asedio que habría comenzado meses antes, las tropas de Felipe V ingresaron en la ciudad, a la que impusieron una multa de 20.000 reales y ejecutaron al comandante de la milicia local, Francesc Perera. Sobre esta figura David Cantó, técnico del Centro Ovidi Montllor d'Alcoi, ha ofrecido una breve explicación: "En las tropas austracistas había voluntarios maulets al mando de Francesc Perera, de quien aquí en Alcoi tenemos una calle con su nombre. La ciudad estuvo asediada durante varias meses y cae por miedo a que hubiese represalias como en Xátiva u otras ciudades del antiguo Reino de Valencia".

Ofrenda floral

Los actos concluyeron pasadas las 13:00 con una ofrenda floral en la plaza Ramón y Cajal, donde está instalada desde 2022 una placa en recuerdo de las víctimas alcoyanas de aquel conflicto bélico tan determinante en la historia de España y especialmente de la Comunidad Valenciana. Durante el día, varios vecinos se han sumado, como espectadores, a las representaciones.

La organización de la jornada ha estado a cargo del Centre Ovidi Montllor d’Alcoi (sede Acció Cultural pel País Valencià en la ciudad), y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoi y de diversas entidades culturales, históricas y de recreación, locales y de fuera del municipio.