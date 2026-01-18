Alfonso Novo (FGV): "Perforar Ciutat Vella es una inversión muy costosa que no tenemos prevista"

Los usuarios de metro han crecido de forma exponencial, mientras la ciudad de València ha creado barrios nuevos tras albergar espacios necesarios como el Hospital La Fe, en Malilla. El gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, explica las nuevas líneas 11 y 12 para la ciudad de València y reconoce que la promesa de perforar Ciutat Vella y conectar la denominada «estación fantasma» del Mercado Central es una actuación que ni está prevista en el plan estratégico de 850 millones de euros, ni se espera.

El plan es ambicioso y tiene calendario ¿Qué se va abordar en 2026?

Este año vamos a intervenir en casi todos los apartados: en seguridad ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario) en la línea 1 con 55 millones; en mantenimiento y mejora de túneles las obra más relevante será el tramo Aragón-Alameda que se realizará en julio y agosto para generar menos molestias. Tiene su afección pero son los meses donde menos molestias generas. Eso no quiere decir que además hagamos algún tramo más.

La T-10, que supone perforar Ciutat Vella siempre está en elecciones y nunca está en ejecuciones. ¿Será realidad en este plan?

Pues no, para que nos vamos a engañar. Hay un trabajo previo de estudios pero de momento no está prevista esa inversión por parte de FGV. Otra cosa es lo que la Conselleria pueda plantear junto con el ayuntamiento. Lo que sí se ha hecho es acondicionar el cañón peatonal para que en un futuro, si ese plan se realiza, los tranvías puedan llegar hasta Xàtiva sin tener que abrir de nuevo la calle Alicante. Y si ese plan se hiciera, la estación, que Levante-EMV denominó como “estación fantasma” pues ya tiene la estructura hecha. Encima hay 5 sótanos de aparcamiento que han venido muy bien. Y esa estación, si al final se decide actuar con la tuneladora, pues ya tiene hecha la estructura. Pero esa conexión hacia el Mercado Central es una inversión muy costosa que necesita un plan propio

¿Y las líneas 11 y 12?

Esas sí están en marcha. Se han acabado los estudios informativos y las alegaciones, que creo que se están contestando ahora. El estudio informativo se hizo en la dirección general de Transportes y desde FGV se hará el proyecto para la ejecución. La 11 irá por el puente de l’Assut de l’Or y saldrá al Bulevar Sur para ir hacia la calle Menorca y llegar hasta JJ Dómine, para unirse allí con la línea 8 en la estación del Grao. La L12 discurrirá por Ausiàs March para llegar al barrio de Malilla y volverá al bulevar Sur para llegar a Natzaret. Si vas por el barrio de Malilla atiendes a más gente. n