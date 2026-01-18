Póker de candidatos para una UV en transición: Quién es quién en la carrera al rectorado

La maquinaria electoral de la Universitat de València (UV) lleva ya meses en marcha a pesar de que ni siquiera ha empezado, oficialmente, el calendario para las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de marzo. Las conversaciones de pasillo han pasado a titulares y más de 50.000 estudiantes y docentes votarán para elegir al sucesor o sucesora de Mavi Mestre, la primera rectora mujer de esta universidad en sus más de 500 años de historia.

Tras el fin del plazo para la presentación de candidaturas este 21 de enero, la comunidad universitaria encarará un mes decisivo para evaluar las propuestas de los (en principio) cuatro aspirantes que buscan ocupar el despacho de rectorado.

Ángeles Solanes: modernización, derechos humanos e igualdad

Catedrática de Filosofía del Derecho, destaca por su solvencia en la gestión institucional. Su paso por el vicerrectorado de Formación Permanente y Transformación Docente le otorga un conocimiento profundo de la estructura administrativa. Su proyecto se centra en la modernización docente y el compromiso con los derechos humanos y la igualdad.

Ángeles Solanes, en la faculta de derecho de la Universitat. / Levante-EMV

Solanes encara la carrera al rectorado de la UV con una propuesta que busca equilibrar el peso de la tradición institucional con una mirada vanguardista. Su programa se presenta como un compromiso firme por mantener el liderazgo de la UV tanto en el ámbito nacional como internacional (segunda española en el prestigioso ranking de Shangai), definiéndola como una universidad pública, moderna y de referencia. En un escenario global cada vez más volátil, Solanes apuesta por una institución que no reniega de su historia, sino que la utiliza como plataforma para saltar hacia el futuro.

Para ello, propone un modelo de gobierno participativo y digitalizado, cuya prioridad es la reducción drástica de la burocracia que lastra la docencia y la investigación. Esta eficiencia operativa no es un fin en sí mismo, sino un medio para situar a las personas en el epicentro de la política universitaria: desde planes de estabilización y promoción profesional del personal, hasta la mejora tangible de la calidad de vida en los campus. El proyecto de Solanes aspira a una proyección europea para captar el talento y potenciar el capital humano de la institución, reafirmando el papel de la Universitat como un referente para los retos que el siglo XXI demanda.

Juan Luis Gandía: "excelencia" para blindar la pública frente al auge de la privada

Juan Luis Gandía, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y exvicerrector de Economía , entra en la carrera electoral con un discurso de resistencia y modernización. Su principal señal de alarma es el crecimiento exponencial de las universidades privadas en España, un fenómeno que Gandía propone combatir "vitaminando" la institución pública. Para el candidato, no basta con gestionar el día a día; es imperativo dar un paso adelante para que la Universitat de València gane competitividad y visibilidad en un mercado educativo cada vez más agresivo, defendiendo la excelencia de lo público como una garantía de progreso social.

Juan Luis Gandía, candidato a rector de la UV / Levante-EMV

Su hoja de ruta pone el foco en la actualización de los títulos de máster y la integración estratégica de la Inteligencia Artificial en la vida académica. Gandía aboga por una universidad que pierda el miedo a la colaboración con las empresas y que potencie la transferencia real de conocimiento. Según el economista, la UV posee un "material humano" excepcional, pero padece una desconexión con los problemas actuales de la calle.

Bajo los pilares de "trabajo, transparencia y criterio", Gandía huye de soluciones efímeras y apuesta por un proyecto a largo plazo que defina el modelo de desarrollo de la UV para las próximas décadas. Más allá de la tiranía de los ránkings o el auge de las startups, el candidato reivindica la necesidad de "sacar pecho" de la solidez científica de la institución. Su objetivo es claro: modernizar las estructuras para que la Universitat de València no solo sea un referente académico, sino un actor económico y social capaz de liderar el entorno complejo al que se enfrenta la educación superior.

Carles Padilla: la universidad “global” y sin “paperassa”

Carles Padilla, hasta hace poco vicerrector de Internacionalización, aspira a convertirse en el primer rector que no ostenta el grado de catedrático. Respaldado por una dilatada trayectoria de tres décadas en Filología Clásica y con avales de decenas de universidades europeas plantea una UV con "ADN global".

Carles Padilla, junto a parte de su equipo en el rectorado. / Levante-EMV

Padilla también le declara la "guerra a la paperasa" con una ofensiva contra la asfixia administrativa que sufren docentes e investigadores. Padilla denuncia un sistema "absurdo" donde las aplicaciones informáticas no se comunican entre sí y la burocracia consume un tiempo vital que debería dedicarse a la ciencia y la enseñanza. Además, advierte de un distanciamiento entre la cúpula y la base de la UV. Para corregirlo, el candidato propone una gobernanza de "proximidad y escucha. Su objetivo es revertir la sensación de que la estructura institucional ignora el sentir de la comunidad.

Más allá de la eficiencia operativa, la candidatura de Padilla pone el foco en una herida abierta en la institución: la salud mental y el agotamiento de su plantilla. Al diagnosticar una "fatiga sistémica" y un fenómeno de trabajadores "quemados"el candidato sitúa el bienestar emocional en el centro de su agenda política. Su proyecto se presenta, así, como un plan de rescate humano para una universidad que, a su juicio, dedica hoy más energía a justificar su actividad que a desarrollarla plenamente, buscando devolver la ilusión a un personal exhausto por la inercia administrativa.

Francisco Ródenas: La candidatura “sin hipotecas”

Vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales y profesor de trabajo social, además de investigador en Políticas de Bienestar social en el instituto “Polibienestar”. Está especializado en “eficiencia y calidad de los sistemas de cuidados de larga duración”.

Francisco Ródenas / Levante-EMV

Bajo el lema “Avancem: la UV que volem” la candidatura de Ródenas se presenta como la única “no continuista”, desvinculada de anteriores rectorados. Busca un “cambio estructural en la UV con un equipo con experiencia que no arrastra compromisos ni hipotecas”.

El primer compromiso de Ródenas sería realizar una Auditoría Externa Pendiente de Cuentas para que “la transparencia sea la norma”. De hecho, quiere implementar un programa por el cual cualquier persona pueda monitorizar en tiempo real la ejecución del presupuesto de la UV. Al igual que otras candidaturas, promete “escuchar más” a todos los campus y reducir lo máximo posible la burocracia, en este caso con personal específico que se encargue de esas tareas para que no tengan que hacerlo los docentes. Otra medida que propone es crear un nuevo vicerrectorado para el personal técnico y de administración. Otras medidas que plantea el equipo de Ródenas son “innovar sin miedo” ante el reto de la IA y una “digitalización integral de la universidad. Por último, sitúan a la universidad como aliada de la sociedad y referente cívico y ético. Por ello se comprometen a “liderar protocolos de reconstrucción y apoyo técnico ante catástrofes y emergencias sociales y ambientales”.

La hoja de ruta hacia el Rectorado

Aunque la carrera electoral se ha precipitado por el anuncio prematuro de la candidatura de Carles Padilla, el proceso electoral sigue un cronograma riguroso que culminará el 3 de marzo. Tras la proclamación definitiva de las candidaturas el 30 de enero , el siguiente hito relevante es la campaña electoral, que se desarrollará entre el 16 de febrero y el 2 de marzo.

Uno de los momentos clave del debate de ideas tendrá lugar el 17 de febrero, fecha en la que se celebrará la reunión del Claustre para la exposición y debate de los programas. Será la oportunidad para que Solanes, Padilla, Gandía y Ródenas confronten sus modelos de universidad ante el máximo órgano de representación.

La jornada de votación del 3 de marzo se iniciará a las 9:45 horas con la constitución de las mesas, permaneciendo abiertas para el sufragio desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. Los resultados provisionales se conocerán antes de las 20:00 horas de ese mismo día.