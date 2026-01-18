El Consell hubiera tenido superávit 11 de los últimos 14 años con el modelo que ahora rechaza el PP

En 2011, el Consell que compartieron el dimitido Francisco Camps y su sucesor Alberto Fabra se encontró con la cruda realidad de la Gran Recesión y la infrafinanciación crónica valenciana. Superado el boom inmmobiliario, el hundimiento de los ingresos se tradujo en una cifra histórica: la Generalitat cerró el ejercicio con un déficit de 6.830 millones de déficit. Fue solo el principio. Desde entonces, y a pesar de los severos recortes y del descomunal incremento de deuda, la Generalitat acumuló durante estos últimos 14 años un desfase de más de 36.000 millones entre sus gastos y sus ingresos.

Esa realidad hubiera sido diametralmente opuesta de haber contado con un modelo de financiación como el que acaba de poner sobre la mesa la ministra de Hacienda María Jesús Montero. A falta de concreción, una de las pocas cifras que se conoce es que la autonomía tendría un incremento en sus ingresos de 3.669 millones de euros.

Con ese extra, la Generalitat, contando los años del PP en su anterior etapa, las dos legislaturas del Botànic y el año de Carlos Mazón (2024), habría terminado con superávit en casi todos los escenarios. En concreto, en 11 de los 14 últimos ejercicios desde aquel dramático 2011.

En estos años, la autonomía ha arrojado un desajuste que ha variado entre los 854 millones de 2017 o los 3.777 millones de 2022, año en que las cuentas se resintieron por la caída de ingresos por la pandemia. En el último ejercicio 2024, el aumento de la financiación superaría en un 32 % la desviación negativa de la Generalitat.

A falta de conocer el detalle, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un gran debate con el PP, aunque los argumentos parecen más políticos que técnicos. Se señala al beneficio para Cataluña para satisfacer a los socios de ERC. Más que el resultado de la negociación, el qué, parece que se impugna el modelo de negociación: el cómo, el con quién. Hoy, Feijóo y sus barones escenificarán su postura con un acto en Zaragoza.

De momento, el Consell de Pérez Llorca, pese al favorable escenario que se dibuja, hace equilibrios para mantenerse en el ‘no’ del PP de Núñez Feijóo y de la mayoría de comunidades, pero sin cerrar la puerta al nuevo modelo. El Consell reclama un fondo de nivelación transitorio y también que se aborde la cuestión de la deuda histórica generada por la infrafinanciación: un 80 % de los 60.000 millones de pasivo total autonómico, aunque recientemente ha rechazado una propuesta de quita de parte de esa deuda, unos 11.210 millones de euros, según los cálculos del Gobierno de España. Los intereses de esa deuda podrían comerse una parte importante de los nuevos ingresos. Los expertos y los agentes sociales coinciden con el Consell en estos aspectos y piden a los partidos que negocien.

Con el ‘no’ generalizado pero con matices del PP, el Consell deberá ahora decidir si acude a las reuniones bilaterales con la ministra de Hacienda para perfilar ese modelo (Baleares, también del PP, ya ha anunciado que acudirá), o se mantiene en la confrontación total que busca Génova.

Aumento del pastel

Lo cierto es que, pese a las observaciones, la mejora del cambio de sistema es notoria, como corroboran en términos generales los expertos y los agentes sociales. El Gobierno ha roto la hucha e inyectaría en el reparto casi 21.000 millones más que con el sistema vigente. Es bastante más de lo que tradicionalmente se consideraba como la insuficiencia general del sistema, 16.000 millones.

Además, con el nuevo modelo, y a partir de los cálculos de diferentes expertos, la C. Valenciana pasaría a situarse cerca de la media del reparto por habitante, cuando lleva 22 años, desde el primer modelo negociado con Aznar (2002) y luego Zapatero (2009), en la cola de las infrafinanciadas.

Jordi Pujol y José María Aznar. / Albert Oliver/Efe

Atendiendo al informe hecho público por Fedea esta semana, el nuevo modelo supondría 496 euros más por valenciano. La C. Valenciana sería la que más mejoraría su posición, con 4,8 puntos más. Y sería la segunda que más incrementaría su financiación por habitante, apenas unos euros por detrás de Cataluña.

En cuanto a la posición relativa en el conjunto de España, la aprobación de este nuevo modelo supondría un cambio radical para la C. Valenciana respecto al resto de comunidades autonómas. Históricamente, desde el modelo de financiación de 2002 pactado por Aznar y CiU, la Generalitat ha estado en el furgón de cola: ha oscilado entre la última y la penúltima posición entre las quince regiones de régimen común, intercambiando su posición con Baleares, primero, y luego con Murcia. Con el nuevo sistema pasaría a ser la octava, acercándose a la media en financiación por habitante.

Bajando al detalle, y sobre una base 100, la C. Valenciana ha llegado a estar doce puntos por debajo de la media (2008). Con el modelo aprobado en 2009 por el Gobierno de Zapatero, la situación apenas mejoró. En 2023, la autonomía se situó en 92,6 puntos sobre la media de 100. Ahora, con la nueva propuesta de modelo, la C. Valenciana se situaría en el 97,8, más cerca de la media que nunca en la historia.