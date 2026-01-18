"Un día perfecto" para Diana Morant

La banda valenciana La Habitación Roja celebró este viernes pasado su 30º aniversario agotando entradas en el Teatro Circo Price de Madrid dentro del ciclo Inverfest de música invernal. El grupo, que suma tres décadas en el corazón de sus fans, ofreció un concierto vibrante que hizo cantar incluso a quienes habían olvidado cómo se silba un estribillo pegadizo.

El Circo Price quedó completamente lleno para la cita, con seguidores de todas las edades celebrando tres décadas de himnos indie valenciano. Entre el público se encontraba la ministra de Ciencia, Innovación e Universidades, la valenciana Diana Morant, que no solamente es fan de la banda desde hace años, sino que mantiene también una amistad personal con los integrantes del grupo. “Hoy es un día perfecto”, escribió Morant en sus redes sociales en alusión a uno de los temas más conocidos del grupo de l’Eliana.