Educación inicia un plan director para combatir el frío y el calor en los centros de Alicante

Los centros educativos están afrontando un invierno duro como consecuencia de la deficiente climatización o de las roturas de calderas. Y eso está ocurriendo tras dejar atrás unos meses de otoño y de verano que han sido todavía más insufribles, hasta el punto de provocar mareos en unas aulas en las que se ha impartido clase a más de 30 grados.

Frente a este problema que ha llevado este curso a la comunidad educativa a echarse a la calle en varios municipios, la Conselleria de Educación ha iniciado el plan director, al que se comprometió en septiembre, para conseguir el «confort térmico educativo» tanto el invierno, como en verano.

El departamento, dirigido por Carmen Ortí, está actualmente en fase de diagnóstico previo de las instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana para detectar una a una las deficiencias y necesidades que tienen los colegios e institutos. Una tarea que se prevé que sea ardua y farragosa, dados los más de 2.000 centros existentes, por lo que hasta el próximo curso 26-27 no está previsto que esté culminado el plan y que, a partir de ahí, pueda comenzar su implantación.

Alumnos en una clase de San Vicente, la semana pasada, con chaquetones y gorros / INFORMACIÓN

Para su redacción, la Administración autonómica va a basarse en las directrices que marca la directiva europea UE 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Esta norma establece cero emisiones en todos los edificios públicos nuevos y existentes para el año 2030.

Según la conselleria, el plan en el que está trabajando contemplará medidas de eficiencia energética y mejora de instalaciones, como pueda ser la eléctrica, dado que es fundamental para asumir cualquier medida, cuestiones que vienen incorporadas en todos los nuevos centros construidos o en construcción.

Mientras tanto, Educación asegura que se sigue actuando coordinadamente desde las Direcciones Territoriales y ayuntamientos para resolver incidencias con las calderas y aires acondicionados, además de continuar sustituyendo las que hacen falta para mejorar el servicio.

El Consell se ha comprometido a mejorar instalaciones y poner medidas de eficiencia energética

Familias protestan en la Costa durante el encendido de luces navideñas / Información

Las averías con las que están teniendo que lidiar estas semanas algunos centros educativos coincidiendo con el gélido regreso a clase tras las vacaciones de Navidad ha obligado a alumnos a tener que estar en las aulas con los abrigos, bufandas y los guantes puestos. Ha ocurrido en San Vicente y Orihuela, donde se han encontrado con calderas rotas o con falta de suministro en varios colegios e institutos. En Alicante también hay al menos dos colegios que carecen de calefacción, según la Federación de Ampas Enric Valor, y en Elche también se han dado averías puntuales en el servicio.

Asimismo, la ola de frío ha golpeado a centros educativos de Valencia que se vieron golpeados por la dana, donde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa-València) ha denunciado la falta de climatización, o su funcionamiento «muy deficiente», hasta el punto de registrarse tan solo 9 grados de temperatura en los pasillos de algunos centros educativos.

Gastos desorbitados

Más allá de las incidencias registradas, otro inconveniente con el que tienen que lidiar los colegios e institutos que caldean sus clases con calderas de gasoil es el alto coste que tiene el combustible para poder mantener en condiciones térmicas las aulas, algo que muchas veces es una misión imposible por la ineficiencia de este sistema y por la falta de aislamiento de los edificios educativos.

Institutos restringen el horario de la calefacción ante el alto coste del gasóil

Como ejemplo, hay institutos, con una capacidad de 800 alumnos, que están pagando 2.000 euros (el 20 % del presupuesto total del centro) al mes para poder encender la calefacción de 7.30 a 12 horas. Se ven obligados a restringir el horario porque, en caso contrario, el coste sería inasumible, según relatan. A esto se suma que el calor no llega bien a todas las aulas.

En el caso de institutos más grandes de 900 estudiantes con clases de 8 a 11 de la noche , el gasto se dispara. Pagan 1.500 euros cada dos semanas para poder llenar los depósitos de gasóil. Sin embargo, también se ven obligados a limitar el servicio y encender la calefacción tres horas por la mañana y otras tres por la tarde.