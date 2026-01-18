El embalse de Buseo: La presa del Reatillo-río de Sot

El embalse de Buseo se localiza en un territorio singular del territorio del interior valenciano. Su presa se alza en el río Reatillo, en término de Chera, aprovechando un encajamiento de ese eje fluvial que, aguas abajo, se le conoce como río de Sot. Sus aguas discurren por el término de Sot de Chera, con una orientación de oeste a este, hasta alcanzar el río Turia, en término de la vecina Chulilla. Es, pues, un embalse perteneciente a la cuenca del río Turia, y tiene la particularidad que es el único propiedad de la Generalitat Valenciana.

Fue construido a principios del siglo XX a iniciativa de los regantes del Bajo Turia para asegurar los riegos estivales de las miles de hectáreas de l’Horta de València; en la actualidad sus usos son varios, la laminación de avenidas, el regadío y en particular la actividad turística.

Detalle de la presa de Buseo. Imagen tomada antes de la dana. / Foto Estepa.

La construcción del embalse se financió con fondos del Estado y de los regantes de las ocho acequias de la Huerta de Valencia. Al incrementarse el coste final de la obra, el Estado aportó el 81 % del total.

El embalse cuenta con una superficie de unas 60 hectáreas y una capacidad de unos 8 hm3. La presa es de gravedad, de planta curva con 80 m de radio y una altura de coronación sobre los cimientos de 50 metros. La longitud de la coronación es de 125 metros y la anchura, de 4,5 m.

Una construcción con adversidades

El embalse de Buseo fue incluido en el Plan de Obras Hidráulicas de 1900. En el proyecto original redactado en 1902 por el Ingeniero D. Fernando Juan Burriel, se estudió una presa de gravedad de planta curva de 100 m de radio, formada por mampostería con mortero de cal y cemento con aristas de sillería, disponiendo en la margen derecha un vertedero lateral con canal de descarga.

Entorno del embalse de Buseo. Imagen tomada antes de la dana. / Foto Estepa.

Este proyecto fue aprobado, y su ejecución, autorizada en 1903. El período de construcción se extendió entre 1904 y 1912. Hubo dificultades en la realización de las obras, en particular por problemas de cimentación, por lo que la excavación tuvo una profundidad próxima a los de 12 m por debajo del cauce. Durante la construcción se modificó el radio de curvatura de 100 inicialmente previsto, para conseguir un mejor encaje en la cerrada, y quedó finalmente en 80 m. Además, conforme fue avanzando la obra se pudo comprobar importantes filtraciones localizadas en las calizas junto al vaso, que superaban los 300 l/s.

El 14 de octubre de 1957 la presa sufrió un episodio crítico, pues la gran avenida del Turia y de sus afluentes, entre ellos el río Reatillo, provocó que la presa vertiera por coronación, lo que produjo importantes daños. De la misma manera, las precipitaciones de la dana del 29 de octubre de 2024, provocaron un nuevo desagüe del embalse por coronación, un par de metros por encima de la presa, dando lugar a graves desperfectos. Está en proceso de reforma.

Usos del suelo. Transformación del paisaje

La construcción del embalse a principios del siglo XX sumergió los terrenos agrícolas que se extendían por la partida del Estrecho, así como los forestales que se localizaban entre el Corral de Buseo y el Barranco de la Hoz. Con todo, se creó una lámina de agua que se extiende a lo largo de unos 2,5 km del río Reatillo, para una cuenca receptora total de 248 km2.

Cabecera del embalse de Buseo. / Foto Estepa.

En las áreas limítrofes al pantano se observa una notable proliferación de vegetación producto de la repoblación forestal de décadas pasadas. El entorno del embalse está integrado mayoritariamente por áreas naturales en las que se aprecia una proliferación de la flora, que además, presenta una notable densidad. Esta concentración es mayor en el margen derecho del embalse, en la Sierra de Enmedio y al sur del mismo, en la Marjuela.

El entorno del embalse se caracteriza por su carácter montañoso. Son numerosas las sierras y alineaciones montañosas; una morfología del territorio que le confiere al pantano de Buseo una morfología alargada y encajada en el relieve de la zona. Únicamente se diluye ese encajamiento en la zona septentrional del embalse, donde el agua se ensancha entre el Barranco de la Hoz y el Estrecho de la Hocecilla.

Usos presentes y potencialidades del embalse

Nos hallamos en un escenario caracterizado por la despoblación. Chera es una localidad que actualmente tiene unos 500 habitantes, con una superficie de 49,70 km2 y se halla a unos 640 m.s.n.m. Esta localidad es la más cercana al embalse de Buseo, situado a 6,3 kilómetros del centro urbano. La siguiente localidad más próxima al embalse de Buseo es Sot de Xera; actualmente tiene unos 400 habitantes, con una superficie de 38,8 km2 y una elevación de 340 m.s.n.m. situada a 15,6 kilómetros del pantano, siguiendo la CV-395.

Detalle del embalse de Buseo y barranco Alcolla. / Foto Estepa.

El embalse constituye un excelente recurso turístico que se complementa con otros recursos. Actualmente el pantano, junto con la función de laminación ante avenidas del río Reatillo y facilitar el regadío, permite una función turística con zonas de acampada y áreas recreativas situadas en sus márgenes. La zona recreativa y de acampada libre cuenta con diferentes servicios para visitantes, así como la posibilidad de realizar pesca deportiva con zonas habilitadas.

Obras de la presa de Buseo. / Fuente CHJ

En el entorno del pantano se localizan varias rutas con reconocimiento oficial:

(a) Por el norte, entre Chera y la presa, hallamos el sendero PR-CV-102, ideal para recorrer parte del pantano, por las proximidades del barranco de la Alcolla.

(b) Por el oeste, a la altura Chera, discurre de norte a sur, el Sendero de Gran Recorrido GR-7.

(c) Por el este, a la altura de Sot de Chera, disponemos las rutas PR-CV-223 y PR-CV-414.

De la misma manera, se cuentan con varias rutas integradas en el Parque Geológico de Chera-Sot de Chera, como la ruta Roja, el Embalse de Buseo; la ruta Azul, el río de Sot; la ruta Verde, los Barrancos; la ruta Morada, la Cueva Negra; o la ruta Naranja, el Camino de Herradura entre Chera y Sot de Chera. En definitiva, una excelente oferta de rutas para conocer el embalse y su entorno.

Mapa del embalse de Buseo. / Estepa

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Pantano de Buseo 1903-2003. De obra hidráulica de uso agrícola a fundación Medioambiental de la CV. Antonio García Lacruz, Colección Biblioteca Valenciana del Agua y del Regadío

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana(2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.