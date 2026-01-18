Feijóo ordena el bloqueo al modelo de financiación de Sánchez y propone una excepción valenciana por la dana

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire su nuevo proyecto de financiación autonómica para sentarse con el PP a dialogar y crear una nueva propuesta en la que participen todas las comunidades. "Reinicie usted, retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar", ha apuntado en un acto en Zaragoza, en el que le ha pedido al presidente que dé "marcha atrás" y reinicie el proceso en los foros comunes en los que estén presentes todas las autonomías y en el que se haga "una evaluación independiente y no independentista" del proyecto.

Según Feijóo, en España a día de hoy no hay un nuevo modelo de financiación porque no hay "un presidente de gobierno libre" sino que está "maniatado" por los partidos separatistas y, si Sánchez pactara un sistema de financiación con todas las comunidades autónomas, dejaría de ser presidente.

Además, el líder de los populares ha acusado a Sánchez -con quien se reunirá el lunes en la Moncloa- de utilizar el tema de la financiación autonómica para potenciar el "enfrentamiento", que es "su única estrategia de supervivencia política", ha dicho.

Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de un sistema de financiación autonómica "justo, transparente y pensado en todos los españoles", ha apuntado.

Dentro de esa propuesta, el PP se compromete a defender una "excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana", sin entrar en detalles. También se habla de un "fondo transitorio para paliar la infrafinanciación", pero se refiere a todas las comunidades, y no a las que están infrafinanciadas, según todos los expertos. En clave valenciana, destaca la ausencia de mención alguna a la deuda histórica que sufre la Generalitat (más de 60.000 millones), además de otros territorios, y que en gran medida se debe a un sistema desequilibrado que ha obligado a territorios como este a endeudarse y acumar enormes déficits. Es un asunto que genera desacuerdo dentro del partido. Ayuso es muy crítica con la condonación de la deuda. Para el Consell, tanto el fondo como la deuda son dos cuestiones esenciales para aceptar este nuevo modelo que propone el Gobierno.

En su discurso el líder del PP ha dicho que está convencido de que "cada frase" de la declaración de Zaragoza sería suscrita por "todos los presidentes" de las comunidades autónomas de España, incluso los que no son del PP.

Acompañado en el escenario de todos los barones del partido con el objetivo de mostrar un frente común, Feijóo ha defendido el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica, adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo. El líder del PP ha defendido un sistema en el que se apliquen dos "principios básicos" consagrados en la Constitución, la igualdad y la solidaridad.