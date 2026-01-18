València se reunió este mediodía en torno a un silencio compartido para despedir a Fernando Martín Carreras y a los tres niños, Lía, Quique y Mateo, fallecidos en el naufragio ocurrido en Indonesia el pasado 26 de diciembre. La parroquia de San Josemaría Escrivá, en el barrio de Campanar, se quedó pequeña para acoger a las cientos de personas que quisieron acompañar a las familias en un funeral marcado por la emoción, la gratitud y una idea que atravesó toda la ceremonia como un hilo invisible: «Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado».

Antes de que comenzara la misa, las familias quisieron tomar la palabra. A las puertas del templo, Álvaro Ortuño, hermano de Andrea -única adulta de la familia que logró sobrevivir al naufragio- y portavoz de todas ellas, leyó un comunicado que marcó el tono de todo lo que vendría después.

"Terima kasih"

«En nombre de nuestras familias, y hablando como solo una», comenzó, subrayando una unidad que se repetiría durante toda la mañana. No hubo reproches ni consignas, solo agradecimiento sereno, pronunciado con la voz quebrada pero firme.

El comunicado también sirvió para dar las gracias a quienes han acompañado el duelo desde muchos lugares: a las instituciones y a las personas concretas que las representan; a los cuerpos de seguridad y a la representación consular; a los medios de comunicación por la «sensibilidad, el cuidado y la prudencia»; a las familias, a los amigos cercanos y lejanos y también a quienes, en silencio, pensaron en ellos sin saber cómo acercarse.

Hubo también un recuerdo especialmente sentido para Labuan Bajo, el pueblo indonesio que acogió a la familia durante los días de búsqueda, y para los equipos de rescate. «A nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas», dijo Álvaro antes de pronunciar un sencillo «terima kasih» («gracias») que resonó como un abrazo lejano.

Pero el centro emocional del comunicado llegó al final, cuando las familias pusieron palabras al sentido de la despedida. «Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor», subrayaron. Desde esa serenidad, reafirmaron su voluntad de buscar una «justicia tranquila, sin odio ni rencor», una justicia que honre la memoria de los cuatro y les permita seguir adelante con dignidad.

Dolor y serenidad en la misa

Dentro del templo, la ceremonia avanzó entre música, silencio y lágrimas contenidas. La iglesia, abarrotada, obligó a muchos asistentes a seguir la misa desde la planta superior o desde el vestíbulo del templo. Acudieron representantes institucionales como la alcaldesa María José Catalá, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, así como los conselleres Juan Carlos Valderrama y Susana Camarero.

También acudieron profesionales del mundo del deporte, como el entrenador Paco López, el director General del Valencia CF, Javier Solis, y las jugadoras del equipo femenino del club valencianista del que Fernando era entrenador. Y, sobre todo, familiares, vecinos del barrio, amigos y compañeros de colegio de los niños, que compartieron banco y recogimiento en una jornada tan dolorosa como emotiva.

El sacerdote, visiblemente emocionado, habló del duelo como «el precio que pagamos por amar» y pidió permitirse llorar, pero también agradecer el tiempo vivido. «No creo que Fernando, ni Lía, ni Quique ni Mateo sean ausencia en vuestras vidas», dijo. «Continuarán estando presentes con la fuerza del amor», animó a las familias, invitándoles a descubrir poco a poco esa presencia que permanece.

Despedida en València de las víctimas del naufragio de Indonesia: cientos de personas acuden al funeral / Francisco Calabuig

Los recuerdos

Las voces de amigos y familiares fueron poniendo rostro a los ausentes al final de la misa. Un amigo de Fernando lo describió como alguien perseverante, comprometido, capaz de coger «cuatro aviones para despedir a un amigo», un hombre que entendía la vida como algo que se comparte. Su primo evitó la palabra adiós: «Hoy no me voy a despedir de ti. Hoy es un homenaje». Amigos y amigas hablaron en presente de Lía, Quique y Mateo, prometiendo no olvidarlos nunca, y pidieron mandar «un beso al cielo» a «estos cuatro ángeles». Cada intervención arrancó aplausos contenidos y lágrimas abiertas.

También intervino de nuevo Álvaro que, en uno de los momentos más sobrecogedores del funeral, recordó el último día en Indonesia, cuando, exhaustos, volvieron en barco al lugar donde descansa Quique. Allí, Andrea pronunció unas palabras que volvieron a aparecer en el funeral: «La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado». Esa imagen repetida, una especie de «no os soltamos, no os perdemos, no os olvidamos», de un amor que cambia de lugar, pero no de intensidad, se convirtió en consuelo compartido.

Tras casi hora y media de ceremonia, el sacerdote bendijo con agua e incienso cuatro cajitas situadas junto al altar: tres con las cenizas de Fernando, Lía y Mateo, y una más pequeña en recuerdo de Quique, cuyo cuerpo aún permanece en el lugar del naufragio. Al final, recordó que «el amor es más fuerte» y pidió a las familias vivir lo que venga «juntos». A la salida, el goteo constante de personas abandonando la parroquia prolongó durante minutos un silencio denso, sereno y respetuoso.