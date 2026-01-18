Levante-EMV estrena nuevas newsletter y el podcast "El hilo rojo"

El compromiso de Levante-EMV con sus lectores es incuestionable. Como parte de su política de mejora constante, el periódico pone en marcha nuevos servicios dirigidos a sus suscriptores. A partir de este fin de semana, estarán disponibles tres nuevas newsletter de autor y un nuevo podcast semanal. Desde ahora, los suscriptores que así lo deseen podrán recibir todas las mañanas en su correo electrónico un boletín diario (de martes a sábado) elaborado por el subdirector del periódico Íñigo Roy. "Desde que amanece", se convierte en una nueva forma de consultar las apuestas informativas del día que configuran nuestra portada diaria.

La oferta para los suscriptores de la cabecera arrancará todos los lunes con "Cuaderno de resistencia", la nueva newsletter de Ramón Ferrando para analizar cómo la economía nos afecta día a día. Junto a estas dos nuevas newsletter, Claudio Moreno será el encargado de apuntalar todos los martes la actualidad local de la ciudad de València desde otra perspectiva con "Metropol".

Las newsletter de Levante-EMV / Levante-EMV

Estas tres newsletter se suman a las ya disponibles para suscriptores y también usuarios registrados de Levante-EMV:

Miércoles: Toda la actualidad fallera con "Fallas todo el año" y Moisés Domínguez

y Moisés Domínguez Jueves: "Vía láctea" repasa las novedades musicales de la Comunitat Valenciana con Voro Contreras

repasa las novedades musicales de la Comunitat Valenciana con Voro Contreras Viernes: La subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos analiza la actualidad con su "Plaça Major"

Sábado: El repaso a la semana de la mano de Joan-Carles Martí y la "Newsletter del director"

Domingo: El análisis más sosegado con el subdirector Alfons Garcia y "La vida en breve" y también la actualidad social de la semana con Gadea Fitera y "Gadea World"

¿Cómo apuntarse a las nuevas newsletter?

El proceso es muy sencillo. Sólo hay que acceder a este enlace y apuntarse en todos los boletines que se desee. Junto a las newsletter disponibles solo para suscriptores del periódico, también existe la posibilidad de suscribirse a otras disponibles para todos los usuarios con los titulares diarios y la información diaria de nuestras secciones y ediciones comarcales.

Sigue el "Hilo Rojo" / L-EMV

El hilo rojo, el nuevo podcast de Levante-EMV Podcast "El hilo rojo" de Levante-EMV.

Junto a las newsletter, Levante-EMV ha puesto en marcha también un nuevo podcast a cargo de Marta Rojo. Todos los viernes, tiraremos del "Hilo rojo" de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva. Con los protagonistas y las voces de los temas de la semana. No te lo pierdas.

Los videoanálisis de Levante-EMV / L-EMV

Más video análisis y contenido audiovisual

De forma paralela, la oferta de video análisis diarios se ha ido ampliando con la puesta en marcha de nuevos autores que permiten repasar semanalmente la actualidad a través de la cámara. La última incorporación a la oferta es "Distrito Falcó". Cada quince días, Marina Falcó será la encargada de acercar la realidad de la capital. "Distrito Falcó" se suma así a los video análisis del director Joan-Carles Martí, los subdirectores Isabel Olmos y Alfons Garcia, el periodista deportivo Paco Lloret con su "Finestra", Teresa Domínguez y "A pie de barrio" con Esteban San Canuto y Paula Fernández.