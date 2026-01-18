Llorca celebra el apoyo del PP a la financiación valenciana por la dana y el PSPV dice que se rinde ante Feijóo

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el respaldo unánime de todos los presidentes autonómicos del PP a la excepcionalidad valenciana derivada de la dana, en el marco del frente común en defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica justo, solidario y acordado entre todas las comunidades.

Pérez Llorca ha realizado esta valoración tras el encuentro celebrado en Zaragoza por los presidentes autonómicos del Partido Popular en el que han firmado junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la llamada ‘Declaración de Zaragoza’: un manifiesto que fija una posición común en defensa de un sistema de financiación justo, solidario y alejado de privilegios.

“Estoy muy satisfecho de ver que contamos con el apoyo de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular para trabajar por lo que nos corresponde a todos los valencianos”, ha señalado. En este sentido, ha subrayado que “todos los presidentes autonómicos han apostado por que exista una excepcionalidad por el tema de la dana”, algo que, a su juicio, “demuestra el compromiso del presidente Feijóo y de todo el PP con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

El líder del PPCV ha insistido en que el objetivo es “un sistema que respete también nuestra autonomía fiscal”, y ha criticado que “los independentistas pretendan decirnos qué tenemos que hacer en nuestra economía y en nuestra hacienda”. Asimismo, ha advertido de que el modelo que plantean Oriol Junqueras y Pedro Sánchez “supone que impuestos que hemos eliminado en la Comunitat Valenciana, como el impuesto de sucesiones o las bajadas del IRPF, tendrían que volver a implantarse”.

“Mientras existan estas condiciones, el Partido Popular no va a negociar nada”, ha remarcado Pérez Llorca, quien ha dejado claro que “otra cosa distinta es que se plantee un sistema de financiación justo, con todos sentados en una mesa”. “Ahí sí habrá diálogo y negociación”, ha añadido, rechazando “los pactos en despachos cerrados, los acuerdos secretos y los privilegios para unos a costa de castigos para otros”.

En el mismo acto, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la ‘Declaración de Zaragoza’ “podría ser suscrita por todos los presidentes autonómicos de España” y ha acusado al Gobierno de Sánchez de “usar a los catalanes y mentirles”, al señalar que “esto no va de Cataluña, va de poder”. “Es una transacción con los separatistas para seguir en La Moncloa”, ha afirmado.

Feijóo ha cuestionado que Sánchez pacte la financiación con Junqueras y no con el president catalán, y ha recordado que “el sistema actual es el que ya pactaron en 2009 el PSOE y ERC y no ha funcionado”. “El mismo camino lleva a los mismos resultados”, ha advertido, defendiendo que “el sitio de Cataluña está en la mesa en la que nos sentamos todos”. El líder del PP se ha comprometido a impulsar “un modelo de financiación justo, transparente y para todos los españoles”, con grupos de trabajo técnicos y políticos, y a acordar un nuevo modelo con todas las comunidades antes de llevarlo a las Cortes en el primer año de gobierno.

Realidad incuestionable de la infrafinanciación

Pérez Llorca ha subrayado que la ‘Declaración de Zaragoza’ es beneficiosa para la Comunitat Valenciana porque “sienta las bases del modelo que merecen y necesitan valencianos, castellonenses y alicantinos”, al devolver el debate al marco constitucional y multilateral. “La financiación es de las personas y no de los territorios, y lo que es de todos debe decidirse entre todos, no mediante pactos bilaterales condicionados por el independentismo”, ha recalcado.

Además, el acuerdo reconoce una realidad “incuestionable”: que la Comunitat Valenciana es la peor financiada del sistema actual, una infrafinanciación estructural agravada por la dana, lo que refuerza la necesidad de contemplar una excepcionalidad para nuestro territorio “desde la igualdad y sin privilegios”. El Partido Popular se compromete, además, a aprobar un nuevo sistema de financiación en el plazo de un año desde su llegada al Gobierno y a activar un fondo transitorio mientras se culmina la reforma.

El modelo defendido por el PP apuesta por ser “más simple, más transparente y centrado en la población y en las necesidades reales de gasto”, sin subir impuestos ni recuperar figuras ya eliminadas en la Comunitat Valenciana, como el impuesto a la muerte, y respetando la autonomía fiscal. “La financiación autonómica no puede ser moneda de cambio política y debe garantizar, desde la Constitución, la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos”, ha concluido Pérez Llorca.

“Mi obligación y mi vocación están claras: defender a los valencianos. Y eso pasa por exigir una solución inmediata a la infrafinanciación y por no apoyar un modelo que divide, discrimina y no resuelve nada”.

La 'capitulación de Zaragoza'

Por su parte, la Declaración de Zaragoza presentada por el PP ha provocado la reacción de los socialistas valencianos. El miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, Arcadi España, ha denunciado hoy que el president de la Generalitat “ha capitulado ante Feijóo y vuelve de Zaragoza sin un solo euro para la Comunitat Valenciana”.

España ha señalado que el encuentro celebrado por el PP ha sido “la cumbre de las excusas”, ya que supone “decir que no a 21.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas”, una decisión que resulta especialmente grave para la Comunitat Valenciana. “El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa 3.669 millones de euros para mejorar nuestro estado de bienestar y el president de la Generalitat ha decidido renunciar a ellos”, ha subrayado.

El dirigente socialista ha recordado que, en un primer momento, el propio Pérez Llorca dudaba de la propuesta del Gobierno porque “era el doble de lo que él mismo le había pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, pero finalmente “ha ido a Zaragoza a firmar, delante de Feijóo, la capitulación total del Partido Popular de la Comunitat Valenciana”.

“En esa cumbre no solo le han dicho que no puede decir que sí a la propuesta del Gobierno de España, sino que también le han dicho que no a las dos propuestas que él decía que quería: la condonación de la deuda y un fondo de nivelación”, ha afirmado Arcadi España. “Se vuelve con tres noes y los ha firmado voluntariamente a los pies del señor Feijóo”, ha añadido.

Además, España ha denunciado que el president de la Generalitat “vuelve de la cumbre de las excusas sin un solo número, sin ningún compromiso y sin ningún euro para la Comunitat Valenciana”. “Regresa separado de los valencianos y valencianas que necesitan más recursos para educación, para sanidad y para los servicios sociales, y que están cansados de un sistema de financiación injusto”, ha advertido.

En este sentido, ha remarcado que Pérez Llorca “también se separa de los agentes sociales” y que vuelve de Zaragoza “más solo que nunca y sin ningún euro para la Comunitat Valenciana”, tras anteponer la obediencia a la dirección del PP a la defensa de los intereses de la sociedad valenciana.