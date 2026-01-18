La metrópoli imposible

Ricard Pérez Casado ha muerto una semana antes de la presentación de De València estant. País, ciutat i cultura sota la mirada de Josep Sorribes. El exalcalde de València pensaba asistir, a pesar de lo avanzado de su enfermedad. Su nombre está en las convocatorias para el próximo martes junto a los de Tito Llopis y Joan Romero. No en vano, era el impulsor del proyecto, editado por Publicacions de la Universitat de València: una fusión de textos de distintos expertos y amigos sobre Sorribes (es como decir una reunión de una parte importante de la intelectualidad progresista valenciana) junto a una selección de cerca de 250 artículos de prensa del economista datados entre 1998 y 2023, incluyendo uno último inédito, de carácter casi epigonal.

Así que la primera cuestión para el no iniciado será: ¿quién era Sorribes? Además de un tipo de una personalidad arrolladora y singular, fue un valencianista de origen cristiano progresista, director del gabinete de Pérez Casado en su etapa de alcalde del Cap i Casal, profesor de Economía de la Universitat, miembro de la familia Vetges Tu Mediterrània (el estudio de arquitectura impulsado por Amando ‘Tito’ Llopis), agitador cívico infatigable, articulista, conferenciante, pionero de la economía urbana, autor de una extensa obra en torno a esta cuestión (y otras) y, como destaca Pérez Casado en un texto que es, de momento, el último papel publicado del exalcalde (unas memorias personales están en imprenta), un “comprometido con una izquierda no autoritaria”.

Situado el personaje central de la publicación, esta (no podía ser de otra manera) deviene en una reivindicación de posiblemente la cuestión a la que más tinta y esfuerzos dedicó el economista: la concepción metropolitana de València, arrinconada desde los primeros pasos de la democracia y la autonomía (y por supuesto, en la dictadura). “Una anomalía tan inexplicable como insostenible”, como afirma Joan Romero, compañero de batallas intelectuales en esta reivindicación, a la que Sorribes se dedicó desde su tesis doctoral (leída en 1977 y publicada en 1985) y a la que no dejó de prestar atención hasta en sus últimos escritos, a pesar de la decepción por la ausencia de resultados. “De victoria en victoria”, recuerda Romero, era una de las frases preferidas del economista, en su caso repleta de ironía.

Romero: “Nadie ha dedicado mayor atención a denunciar la apatía, la desidia y la ausencia de visión estratégica" sobre el área metropolitana

El catedrático de Geografía Humana y miembro del comité editorial de Levante-EMV es contundente al respecto: “Nadie ha dedicado mayor atención a denunciar la apatía, la desidia y la ausencia de visión estratégica de los actores políticos a la hora de ocuparse de esta cuestión”. El resultado es “la historia de un fracaso”, subraya Romero, que destaca la disolución del Consell Metropolità de l’Horta en 1999 por los gobiernos del PP y la “oportunidad perdida” que representaron las dos legislaturas botánicas, con un mapa electoral marcadamente progresista en toda la zona. Una oportunidad “que será difícil que pueda repetirse en condiciones similares”, concluye. “No hubo voluntad política de impulsar leyes de creación de áreas metropolitanas […] ni tampoco se acabaron de aprobar planes sectoriales de escala metropolitana”, subraya.

Sin embargo, a pesar del medio siglo de fracaso metropolitano, la esperanza permanece y así, Joan Romero insiste en su texto en una agenda de mínimos que, ante la ausencia de leyes, podría pasar por la creación de un foro (o convención) de alcaldes metropolitanos, un espacio donde promover iniciativas conjuntas. ¿Qué pensaría Sorribes? Posiblemente la idea no quedaría libre de un comentario socarrón y cáustico.

Sorribes, en la presentación del libro 'València, una ciudad mejorable' en Centre Octubre. / MANUEL MOLINES

¿De qué hablamos con eso de ‘concepción metropolitana’? Es enternecedor observar cómo, tras décadas de derrotas, Sorribes se aplica a la explicación didáctica en el último texto incluido en el volumen en cuestión, que quedó inédito tras su muerte en enero de 2024. Se titula ‘València, fora de joc?’ Para el economista, es una evidencia “de libro”, indiscutible a partir de los datos, que desde los años setenta del siglo pasado “la ciudad real es el área metropolitana y no el espacio comprendido cruces adentro”.

La consecuencia de esta realidad debería ser que el grueso de las actuaciones locales deberían tener una planificación y una gestión metropolitanas. O sea, movilidad, ciclo del agua, residuos, uso del suelo, vivienda, grandes equipamientos y promoción económica, entre otras.

Sorribes se detiene en señalar que lo de aquí no pasa en otros territorios desarrollados, como Barcelona y Bilbao (Madrid no lo necesita, apunta, que va sobrada con el efecto capitalidad y el dumping fiscal), pero en València, “simplemente no hay política metropolitana, porque nadie sabe qué es eso ni le importa”.

Frases visionarias

El artículo contiene además reflexiones sobre el desarrollo de València que suenan a visionarias. Ahí va una: “El PAI del Grau va cociéndose a fuego lento desde 2004 y nos obsequiará más pronto que tarde con un magnífico nuevo barrio relleno de edificios en altura pseuso-Le Corbusier con mucho verde y canales venecianos”.

Sorribes repasa diferentes aspectos para concluir que el universo mental en la capital no puede reducirse a la “sempiterna reforma de las plazas, a los carriles bici y las campañas de imagen”. Insiste en la urgencia de cambiar la escala y estrenar una etapa de acuerdos metropolitanos. Lo demás, garbellar l’aigua, sentencia. O como decía Joan Fuster, la tentación de una “somnolencia digestiva”, esa quietud cuando no hay hambre y el vientre está lleno. La consecuencia será deslizarse, aventura, hacia “escenarios colectivos poco recomendables”.

Además de la selección de artículos publicados en su día en El País y eldiario.es, Vicent Soler, Nèstor Novell, Gustau Muñoz, Josepa Cucó, Ramon Marrades y Tito Llopis son algunos de los firmantes de otros textos en torno al pensamiento y la figura de Sorribes.