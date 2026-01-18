Una tormenta de granizo descarga en Vilamarxant

A la espera de las lluvias anunciadas por Aemet que se esperan para esta semana, durante la tarde hoy han caído algunas tormentas aísladas en algunos puntos de la provincia de Valencia. Este ha sido el caso de Vilamarxant donde una tormenta de granizo fino ha descargado hace unas horas sobre el municipio.

Mañana, temporal marítimo y precipitaciones fiuertes en la C.Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó este domingo de las consecuencias que la borrasca Harry dejará mañana en la mitad norte del área mediterránea, donde se espera que el temporal marítimo se intensifique con olas que podrían llegar a los 6 metros de altura, precipitaciones muy fuertes y "muy persistentes" y nevadas copiosas en zonas de montaña de Cataluña, Comunitat Valenciana y sur de Aragón.

El último aviso emitido por la Aemet advirtió que tras unos días caracterizados por el paso de sucesivos frentes atlánticos, el establecimiento de una dana sobre la península propiciará mañana la formación de la borrasca Harry sobre el área mediterránea.

Este fenómeno en combinación con el anticiclón europeo "dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón".

Como ya hiciera ayer sábado, la Agencia previno sobre los posibles daños que esta borrasca provocará en paseos marítimos y zonas litorales, así como la probabilidad de que se den crecidas de ríos e inundaciones en el nordeste peninsular y el entorno del Estrecho.