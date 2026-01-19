La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia por la marejada ciclónica y eso provocará aún más daños en el litoral

La borrasca Harry está a punto de desatar el infierno en el Golfo de Valencia, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso naranja (peligro importante) en el litoral de Valencia y Castellón por un fuerte temporal marítimo que puede provocar olas de más de 4 metros.

Pero los daños que se prevén en la costa, donde la Aemet anuncia posibles "caídas de árboles, ramas y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado", podrían ser aún mayores. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha añadido en sus avisos que habrá "marejada ciclónica", lo que podría "incrementar el efecto del oleaje", ya de por sí dañino.

Qué es la marejada ciclónica

La borrasca genera una zona de bajas presiones debido a que, para la formación de nubes, se necesita que el aire húmedo de las capas bajas ascienda y, con él, disminuye la presión en superficie, en este caso sobre el mar, que es donde se va a situar la borrasca.

Esta situación de bajas presiones sobre aguas marítimas hará, por tanto, que suba el nivel del mar al descender la presión atmosférica sobre él: es lo que se denomina marejada ciclónica, que provoca un cambio en el nivel del mar superior al de la marea habitual, regida por la influencia de la luna.

Este incremento en el nivel del mar, "combinado con la fuerza de las olas" que se esperan el martes en el Golfo de Valencia, "puede aumentar el impacto sobre la franja litoral, especialmente en los puntos más expuestos", sentencia la Aemet. Y esos puntos serán la costa de Valencia, Castellón y norte de Alicante (además de todo el litoral de Ibiza), donde la Agencia Estatal de Meteorología activa el martes el aviso naranja (peligro importante) por temporal marítimo durante todo el día.

El viento previsto en el Golfo de Valencia a las 4.00 horas del martes, según la Aemet. / Aemet

Mucho viento

De hecho, uno de los aspectos más significativos de este temporal que la borrasca Harry desatará el martes en la Comunitat Valenciana será la mala mar. La peor parte se la llevará el litoral sur de Valencia y el el del norte de Alicante, puesto que serán las zonas "más expuestas al viento de norte" que soplará con mucha fuerza, según anuncia la Aemet.

Esto es así porque se va a producir una especie de pasillo de vientos en aguas del Mediterráneo que acelerará las rachas y que impactará directamente sobre algunas áreas de la costa. La responsable en este caso no es la borrasca Harry en sí misma, sino otra pequeña baja asociada a ella que se situará al sur de Mallorca, mientras que Harry se ubicará el martes entre Cerdeña y Túnez.

Esa posición generará "un fuerte chorro de viento en capas bajas" entre el litoral valenciano y Mallorca (el pasillo de vientos se activará en el lado occidental de la isla) que circulará en alta mar con mucha velocidad y que provocará un gran oleaje, explica la Agencia Estatal de Meteorología.

Tanto las rachas como las olas, que se prevé que alcancen los cuatro metros aunque podrían ser aún mayores por efecto de la mareja ciclónica, acabarán impactando en el litoral del Golfo de Valencia, que durante todo el martes estará en aviso naranja (peligro importante) por temporal marítimo. De momento, el Ayuntamiento de València ya ha recomendado a la población no acercarse a la costa ni los paseos marítimos durante toda la jornada.

Además del oleaje y el viento, la borrasca Harry ocasionará lluvias generalizadas y localmente fuertes que afectarán especialmente al litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, donde se activa el martes el aviso amarillo por precipitaciones.