Un alto cargo de Mazón copió horas después de la tragedia la llamada entre Aemet y el 112 que se filtró manipulada

La Guardia Civil concluye en un informe que el exdirector general de Emergencias y alto cargo próximo a Mazón, Alberto Martín Moratilla, accedió a la grabación de la llamada entre técnicos de Aemet y el 112 que terminó, tras ser recortada y manipulada, en varios medios de comunicación. Una llamada que custodiaba la Generalitat en el centro de coordinación de emergencias.

Así se desprende de un informe adelantado por Eldiario.es y al que ha tenido acceso a este diario, que señala que inmediatamente después de la tragedia, entre el día 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024, hubo un “acceso y grabación de dicha llamada” por parte de Ricardo García García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior (la que llevaba las competencias de Emergencias en aquel momento) y de Alberto Martín Moratilla, entonces director General de Emergencias y Extinción de Incendios, “quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive”.

Así lo concluye el informe tras personarse los miembros de la Guardia Civil en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana el 13 de octubre pasado, y entrevistarse con Jorge Suárez Torres, subdirector general de Emergencias, y con personal técnico del 112. El acceso a dicha grabación fue "por instrucción directa de los órganos directivos de la entonces Consellería de Justicia e Interior”, señala el informe de la Guardia Civil.

Filtración con Mazón acorralado

Este informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Judicial forma parte de las pesquisas que lleva el juzgado número 6 de Llíria, dentro de la investigación de la filtración de esta llamada a la prensa en febrero de hace un año. Aquella llamada fue desvelada el pasado 12 de febrero, en plena guerra de relatos del Consell contra el Gobierno para tratar de orientar la opinión pública respecto a la gestión política de la dana. Eran unos momentos críticos para Mazón, acorralado por la hora de llegada al Cecopi, que todavía no se había reconocido que fue casi a las ocho y media de la tarde.

El audio recortado fue filtrado de manera coordinada a varios medios afines al Palau de Carlos Mazón, unas publicaciones que el propio president y el PP airearon a través de sus redes sociales. De ella se desprendía que la predictora de Aemet restaba importancia al episodio de lluvias (“No vamos a marearos con más avisos”, decía a la técnico del 112), pero aquella conversación era realmente más extensa. Como publicó este periódico la mañana siguiente, la agencia estatal advertía de que “lo peor” del temporal llegaría por la tarde del 29 de octubre, como así fue.

Un alto cargo cesado el último pleno

Aemet anunció acciones legales. La Fiscalía interpuso una denuncia y la Abogacía del Estado se ha personado en representación de la agencia estatal de meteorología. Ahora, este informe señala directamente a un estrecho colaborador de Mazón, que precisamente fue cesado en el último pleno por el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca. También a quien realizaba entonces las tareas de subsecretario de la Conselleria.