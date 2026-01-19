Dolor y tensión contenida ante un accidente ferroviario sin -de momento- víctimas valencianas

De momento, no se tiene noticia de que ninguna de las víctimas mortales del accidente ferroviario de un tren Iryo y un Alvia en Adamuz (Córdoba) sea valenciana. En la Comunitat Valenciana, todos los ojos están puestos sobre los datos de las personas fallecidas en la tragedia, que están siendo identificadas por el Instituto de Medicina Legal. De momento, la cifra oficial de fallecidos asciende a 39.

Entre estos, fuentes gubernamentales aseguran que de momento no se tiene constancia de que haya personas valencianas. Pero no es una confirmación definitiva: el proceso de identificación de los cuerpos continúa en Córdoba, de forma que podrían llegar novedades sobre las identidades de las personas que han perdido la vida en el accidente conforme ese proceso avance.

A la espera de las excarcelaciones

Además, el impacto del accidente sobre los convoyes hace difíciles las tareas de excarcelación de los cuerpos. Todos los supervivientes han sido rescatados del tren, como se ha comunicado ya este lunes por la mañana, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba cuando la cifra de fallecidos oficial ya ascendía a 39, que se espera hallar más cadáveres en los trenes, “completamente reventados”.

Imagen del lugar del accidente en Adamuz / Manuel Murillo / Diario de Córdoba

Ha explicado el presidente andaluz que los vehículos son en estos momentos "un amasijo de hierros". "Los vagones están reventados. Estamos sólo a la espera de que los vehículos que vienen con Adif puedan levantar los vagones y se pueda comprobar si hay más cadáveres en la zona y se puedan identificar. Tenemos dos UVI de alta intensidad preparadas por si hubiese algún herido pero a medida que pasan las horas las esperanzas van desapareciendo", explicó el presidente de la Junta de Andalucía este lunes por la mañana, y advirtió que se "tardará un tiempo" en encontrar a las personas que han perdido la vida en esos dos vagones.

La búsqueda continúa

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han intensificado desde este lunes las labores de rescate y búsqueda de supervivientes o fallecidos en el lugar donde este domingo descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba). Aunque los efectivos de emergencias no han dejado de trabajar en el terreno durante toda la madrugada, ha sido al amanecer cuando se han intensificado los trabajos con la llegada de la maquinaria necesaria para manipular los vagones siniestrados y facilitar las labores de rescate y búsqueda.

La Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara 2, en Córdoba capital, para que los familiares directos acudan a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación. Asimismo, el instituto armado ha abierto una Oficina en la Comandancia de Huelva (C/Guadalcanal 1), para que los familiares directos acudan a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos para proceder a la identificación.