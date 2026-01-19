Ens Uneix blinda en la diputación las ayudas a Memoria e Igualdad ante un hipotético pacto con Vox

Aunque sin presupuesto para 2026, el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia se ha puesto en marcha este año adelantando la convocatoria de algunas ayudas sensibles. En concreto, la vicepresidenta Natàlia Enguix (Ens Uneix), que gobierna con el PP en minoría, ha lanzado ya por anticipado las subvenciones de dos áreas de su competencia: las de Memoria Democrática y las de Igualdad. Se han adelantado al calendario habitual.

El movimiento tiene interés desde el punto de visto político. Se trata de ayudas que Vox tenía en su punto de mira. Reclamaba la eliminación de estas partidas (también las de Cooperación internacional) como condición previa antes de aprobar los presupuestos. Cabe recordar que el equipo de gobierno fracasó en sus negociaciones para articular una mayoría tanto como Vox como con los partidos PSPV y Compromís. Con todo, la intención del equipo de gobierno es mantener los canales abiertos para tratar de sacar adelante unas nuevas cuentas para 2026, aunque lleguen con retraso. La realidad es que las posibilidades son remotas.

En cualquier caso, en ese hipotético acuerdo las ayudas a la memoria democrática o a la igualdad ya quedarían fuera de la ecuación, ya no podrán recortarse, tal como reclamaba el partido de Abascal. Este movimiento, en realidad, parece cerrar la puerta a un acuerdo con Vox, dejando solo abierta la vía de acordar con la izquierda.

Así las cosas, la institución provincial ya ha publicado las convocatorias de ayudas en materia de Memoria Democrática para el año 2026 con un incremento de 250.000 euros respecto a la convocatoria del año anterior. Como principal novedad, y a petición de diversos ayuntamientos, las ayudas incorporan por primera vez la financiación de proyectos y actuaciones de difusión y formación en memoria histórica y democrática valenciana.

Ayudas a la memoria

Las convocatorias, dirigidas tanto a los ayuntamientos de la provincia como a las asociaciones y entidades memorialistas, permiten que el ejercicio 2026 arranque con los plazos de solicitud ya en marcha, facilitando la planificación y ejecución de los proyectos por parte de las entidades beneficiarias. “En un momento en el que más que nunca es necesario reforzar los valores democráticos, las instituciones tenemos la responsabilidad de apoyar e impulsar las políticas de memoria democrática y de acompañar a ayuntamientos y entidades en este trabajo”, justifica Enguix.

En términos presupuestarios, la Diputació de València ha consignado una dotación inicial de 825.000 euros con cargo al presupuesto de 2026, que podrá ampliarse hasta un máximo de 1.075.000 euros. Las ayudas se estructuran en dos líneas: una dirigida a los ayuntamientos, con un presupuesto inicial de 675.000 euros, ampliable en hasta 200.000 euros; y otra destinada a asociaciones y entidades memorialistas, dotada con 150.000 euros, ampliable en hasta 50.000 euros.

Igualdad

Por otro lado, la diputación también ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de las convocatorias de ayudas en materia de Igualdad dirigidas tanto a ayuntamientos, mancomunidades y consorcios adheridos a la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género como a entidades y asociaciones feministas de la provincia, con una dotación total de 1.940.000 euros, casi el triple de los recursos destinados en 2023. Con este importe prácticamente se triplica el presupuesto global desde los 680.000 euros del último año del anterior gobierno.