La Fiscalía de València apoya reconocer a un hombre como la víctima 231 de la dana, a petición de su familia

El fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, apoya la petición de una familia para que un hombre fallecido sea considerado la víctima 231 de la dana. Una decisión que deberá adoptar la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, según una diligencia de ordenación notificada hoy a las partes. "Por recibido informe del Ministerio Fiscal de fecha 16 de enero de 2026, "se informa sobre la procedencia de considerar" a un hombre "como víctima de la dana, únase a las actuaciones y pase a su señoría para resolver", refleja la diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Una decisión que ya se adoptó en un auto dictado el pasado 12 diciembre en el que elevó a 230 personas el número oficial de víctimas mortales causada por la dana del 29 de octubre de 2024. Desde entonces, la magistrada estudia la petición de otras ocho familias más que piden reconocer a ocho personas como víctimas de la dana, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La víctima reconocida en diciembre por el juzgado de la dana era un vecino de Catarroja de 74 años de edad que falleció en el Hospital La Fe de València el 3 de noviembre debido a un "tromboembolismo pulmonar". Como en las peticiones de las familias que se estudian, la magistrada solicitó un informe forense para determinar si existía un nexo causal entre el fallecimiento y la barrancada que afectó a l’Horta Sud el 29 de octubre de 2024.

Según relata el auto, "el fallecido vivía en una planta baja y estuvo mojado toda la noche como consecuencia de la entrada de agua en su vivienda y no pudo refugiarse ni acudir a otro lugar”, explica la magistrada. Debido a la “permanencia en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico” del hombre de 74 años “que padecía patologías previas" provocó que "sufriera un tromboembolismo pulmonar” que, “como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento”, añade.

Al reconocimiento de la nueva víctima de Catarroja se sumó el reconocimiento de la bebé nonata, Scarlett, que murió antes de nacer junto a su madre en Riba-roja de Túria a causa de la barrancada y que ya ha sido inscrita en el Registro Civil, gracias a la lucha legal de su abuela y de sus abogados Joan Bertomeu y Andreu Moreno.

El Fiscal de la dana también se muestra favorable a que se incluya en el procedimiento una denuncia presentada por una particular, sobre la que también deberá decidir la jueza de la dana.