La Generalitat no avisó a tiempo del desborde de la presa de Buseo el 29-O a los municipios aguas abajo

La Generalitat no avisó a tiempo del desbordamiento de la presa de Buseo el día de la dana a los ayuntamientos aguas abajo de la infraestructura. Una llamada entre Alberto Canet, el técnico responsable de la única presa de competencia autonómica, y el Centro de Coordinación de Emergencias a las 23.36 horas del 29-O aportada al juzgado constata los problemas del 112 para alertar a los municipios de la cuenca del Turia de una posible avenida, pese a que el mismo profesional informó de esa posibilidad en un correo previo remitido casi tres horas antes.

La presa terminó desbordando más de dos metros, en torno a las 22.00 horas, y causó la muerte de un padre y su hijo. Dos fallecimientos que un reciente auto de la jueza sitúa sobre las 23.00 horas en Sot de Chera y por tanto, sin que mediara aviso alguno de la Generalitat a la población.

En la comunicación telefónica con el 112 Canet, citado como testigo por la jueza, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, alerta de que tanto la lluvia como por consiguiente los caudales de ingreso a la presa "se han acelerado", por lo que achica los tiempos que manejaba en el correo de las 20.41, cuando sitúa el desbordamiento en torno a la medianoche.

"No sabemos en qué condiciones puede estar"

Ahora considera "seguro" que la presa "debe estar virtiendo por el aliviadero derecho" y ve posible que también por coronación, aunque aclara que no es capaz de confirmar ese extremo por no estar sobre el terreno.

El técnico avisa de que la infraestructura, cuyo plan de emergencia no estaba en vigor y sigue hoy en implementación, tiene una "pequeña debilidad en el estribo del margen izquierdo" y muestra inquietud por su resistencia: "No sabemos en qué condiciones puede estar".

María Inés Caro

El operador del 112 dice estar al corriente de la situación y en contacto con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero reconoce que "no hay manera" de contactar con la alcaldía de Chera, término municipal donde se ubica la presa. Canet le solicita entonces ayuda para llegar a la infraestructura, ante las muchas carreteras cortadas, ante lo que el profesional de Emergencias le pide priorizar el aviso a la población.

"Acercarse" a Sot de Chera

"Tan importante es llegar a la presa como notificar a los responsables municipales que la gente se mantenga alejada del cauce", señala el del 112, que incluso le plantea a Canet si se puede "acercar" a Sot de Chera. El ingeniero se ofrece a "intentarlo" y el operador insiste en la imposibilidad de contactar con los alcaldes de la zona. "No somos capaces de contactar con los responsables municipales", añade.

Pese a todo, tal y como reconoció el propio Carlos Mazón en un documento entregado a la comisión de investigación de la dana de las Corts, la Generalitat no activó el plan de presa hasta la mañana del día siguiente, cuando de golpe estableció el nivel 2 del protocolo, equivalente a "peligro de rotura o avería grave". Además del padre y su hijo, fallecidos en su propio domicilio que fue arrastrado por la avenida causada por el desborde de la presa, otras siete personas murieron ese día en la cuenca del Turia.