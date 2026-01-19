La Generalitat incorpora el azul 'senyera' a su logo frente al rojo corporativo de 1984

En 1984, Nacho Lavernia y Daniel Nebot diseñaron el logotipo de una Generalitat que daba sus primeros pasos en base al blasonado medieval de Pere el Cerimoniós. El drac alat aen lo alto sobre la corona real con su yelmo y justo debajo, el escudo. Todo de rojo corporativo, Pantone 186C. En 2018, ante el 600 aniversario, el Botànic, a través de los mismos diseñadores, impulsó un restyling que simplificó los elementos, aunque mantuvo los colores. Ahora, la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Consell ha llevado a que del rojo se pase al azul.

Así queda reflejado en las redes sociales relativas a la Administración autonómica o en todo distintivo en el que aparezca el logo de la Generalitat como, por ejemplo, el atril desde el que el president compareció la semana pasada en el Patio Gótico del Palau tras reunirse con las organizaciones del sector primario. Pero sobre todo, así queda dictaminado por la propia Presidencia de la Generalitat que ha aprobado este cambio de imagen ante la renovación del Ejecutivo autonómico tras la salida de Carlos Mazón.

"En un contexto de reestructuración de las Consellerias como el que estamos, la imagen corporativa debe reflejar las prioridades estratégicas del nuevo Consell, adaptarse a su modelo de relación con la ciudadanía y acompañar el nuevo enfoque de la acción pública", justifica la orden de la Dirección General de Promoción Institucional para remodelar el manual de identidad corporativo y "actualizarlo en la dirección que se considera idónea a los nuevos cambios organizativos, y así conseguir adaptarse a las nuevas estructuras de Gobierno".

Miguel Barrachina y Martínez Mus interviene en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. / Europa Press / Europa Press

Según explica la propia orden, firmada a finales de 2025, "la modificación principal reside en la incorporación del color Azul Pantone 293C en el logo de la Generalitat Valenciana y en todos sus soportes y aplicaciones, debiendo primar este color en el uso de los logos y aplicaciones que se utilicen o se lleven a cabo en lo sucesivo por todos los centros directivos, organismos, entidades etc… que formen de alguna forma parte de la Generalitat Valenciana".

"Garantizar la pluralidad lingüística"

En los 40 años de autogobierno el logo se ha mantenido rojo como principal color corporativo, tanto en los gobiernos del PSPV como en los más de 20 años de ejecutivos del PPCV. Sin embargo, durante este tiempo se ha usado de vez en cuando el negro en momentos puntuales. Ahora, el cambio no solo supone añadir el azul a la posibilidad cromática, sino situarlo como prioridad. Este color vendría dado por la franja de la "senyera", pero levanta suspicacias ya que supone también el color del logo del actual partido en el Consell, el PP.

No obstante, su uso no es del todo novedoso ya que el Gobierno valenciano había apostado por esta tonalidad con la campaña 'Pla Recuperem Valencia' tras la dana. Lo más llamativo es que además de eliminar el rojo que se había mantenido estos años se haya hecho sin ninguna presentación ni explicación pública oficial y, además, que se justifique en el cambio del Consell a mitad de legislatura y por parte de dos dirigentes de la misma formación.

De hecho, en la explicación para esta modificación, se agrega que este nuevo logo permite "evitar la dispersión gráfica y simbólica que puede generar confusión en la ciudadanía, prevenir usos indebidos o arbitrarios de la imagen pública, proporcionar seguridad jurídica a los órganos gestores y a la ciudadanía al identificar con claridad la comunicación institucional o garantizar el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de la Comunitat Valenciana".