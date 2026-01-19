La ley costera del Consell brinda una vía para reconstruir el monumento de Sorolla del Cabanyal

Entre las aportaciones realizadas en el proceso de consulta pública al futuro Plan de Ordenación Costera (POC) que impulsa la Conselleria de Medio Ambiente y desarrolla de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana aprobada por el Consell en 2025 llama la atención una relacionada con el desaparecido monumento de Sorolla de la playa del Cabanyal que plantea "incluir en el plan directrices y criterios claros para la restitución del patrimonio histórico desaparecido". "Presento esta aportación para que el futuro Plan de Ordenación Costera (POC) incorpore de forma expresa el patrimonio cultural litoral como eje de ordenación, estableciendo criterios claros para actuaciones de restitución patrimonial vinculadas históricamente a la costa", apunta el texto de la aportación, muy documentada, pero firmada con un escueto "LuisVLC".

La reconstrucción del monumento de Sorolla es de los proyectos "estrella" de la alcaldesa de València, Mª José Catalá, al que Costas puso inicialmente reparos. El ministerio lleva meses estudiando la propuesta de reconstrucción. Si la alegación es finalmente tenida en cuenta, la recuperación del monumento podría tener el camino más fácil y sortear el filtro de Costas.

Espacio de memoria colectiva

El proponente argumenta que el litoral valenciano "es también un espacio de memoria colectiva e identidad". "Existen bienes culturales que estuvieron implantados en el borde costero y que, por diversas vicisitudes, hoy se encuentran descontextualizados o parcialmente perdidos, siendo posible su recuperación mediante técnicas de restauración y recomposición con partes originales". "En ausencia de directrices y metodología, estas actuaciones se resuelven caso por caso y con enfoques excesivamente binarios, cuando lo adecuado es una evaluación objetiva de compatibilidad", continúa el texto. Entrando en materia, señala la propuesta, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de València para la reconstrucción del antiguo Monumento a Joaquín Sorolla, diseñado en 1933 por los arquitectos municipales Francisco Mora y Javier Goerlich en su emplazamiento original (o lo más próximo posible) en la Playa del Cabanya.

El memorial de Sorolla desapareció tras la riada de 1957 que descalzó casi por completo la cimentación. El ayuntamiento ha recuperado el 60% de las piezas originales. La intención es reconstruirlo en su integridad a partir de los restos originales.