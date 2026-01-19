Llorca envía su apoyo a Illa ante su ingreso hospitalario

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha enviado a su homólogo en Cataluña, Salvador Illa, un mensaje de ánimo y de proximidad tras las noticias sobre su ingreso hospitalario el domingo por la tarde. A través de su cuenta de X, en un mensaje en valenciano, Llorca ha querido desear a Illa "una rápida recuperación".

"Confío que pronto te volvamos a ver en tu actividad cuotidiana. Un abrazo y mucho ánimo", ha indicado en un mensaje de cordialidad que, por desgracia, resulta importante en tiempos de polarización, donde cualquier pequeña luz parece un faro. Illa está ingresado en el hospital Vall d'Hebron desde el pasado domingo cuando sintió una pérdida de fuerza así como dolor en las piernas.

También le envió su apoyo la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, también a través de X. "Nos alegra saber que te encuentras bien y con ánimos, querido Salvador Illa", dice citando un mensaje del president catalán, al tiempo que le envía "mucha fuerza en estos días de recuperación" y da las gracias al "gran equipo del hospital Vall d'Hebron por su profesionalidad". "Estás en las mejores manos", añadió.