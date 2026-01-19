Lluís Bertomeu une a Puig y Bonig

Entre 2015 y 2021, entre dos y tres jueves al mes, Ximo Puig debía contestar en las Corts a las preguntas y críticas que le lanzaba Isabel Bonig. Ambos protagonizaban las sesiones de control al president, el primero como jefe del Consell y la segunda como líder del PPCV. Casi cinco años después del último intercambio verbal entre ambos en la cámara autonómica, ambos dirigentes volverán a protagonizar un debate, aunque esta vez, sin escaños ni turnos tasados de por medio, sino en un ambiente más jovial: la presentación de un libro y de la mano de un conocido, Lluís Bertomeu.

Bertomeu reunirá el próximo 30 de enero en el Casino de Agricultura de València a quienes han dirigido los dos principales partidos de la Comunitat Valenciana durante seis años. Bertomeu, de perfil valencianista y orígenes en la vieja Joventut Valencianista, ha ocupado cargos en el pasado en la órbita del PPCV. Sin embargo, en la última campaña autonómica de 2023, y tras ser dirigente de Demòcrates Valencians, formó parte de la plataforma cívica de apoyo a Puig. Puig y Bonig participarán en la presentación de 'Una dècada valenciana a La Vanguardia', el libro que reúne los artículos publicados por Bertomeu en la edición valenciana de este periódico.