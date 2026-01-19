Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' recorrerá Benetússer el 31 de enero

En concreto, saldrá a las 18.00 horas de la plaza de la Plaça de la Xapa de Benetússer

Decenas de personas durante una manifestación para pedir la dimisión de Mazón

Decenas de personas durante una manifestación para pedir la dimisión de Mazón / Jorge Gil / Europa Press

EP

València

Las entidades sociales que forman parte del Acord Social Valencià ha convocado para el sábado 31 de enero una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó', en la que reclamarán que el 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, vaya a prisión por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

La movilización tendrá lugar esta vez en Benetússer (Valencia), uno de los municipios más afectados por la tragedia. En concreto, saldrá a las 18.00 horas de la plaza de la Plaça de la Xapa de Benetússer el 31 de enero, han informado las entidades convocantes este lunes.

Cartel de la manifestación 'Mazón, a presó' en Benetússer

Cartel de la manifestación 'Mazón, a presó' en Benetússer / Redacción Levante-EMV

'Mazón, a presó'

La primera manifestación con el lema 'Mazón a presó' --que se adoptó tras la renuncia del jefe del Consell y sustituyó al leitmotiv de 'Mazón dimissió'--, impulsada por más de 200 entidades sociales, tuvo lugar el 29 de noviembre.

La marcha recorrió las calles del centro de la ciudad de València para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y que haya, por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas", un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia.

La anterior, aplazada por lluvia

La segunda convocatoria, prevista para el 27 de diciembre, fue aplazada ante la previsión meteorológica, ya que hubo alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia y amarilla en el litoral norte.

