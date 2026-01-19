PSPV y Compromís piden la comparecencia de Llorca tras firmar la declaración del PP sobre financiación

Tras mes en blanco, este martes volverá la actividad a las Corts en forma de junta de síndics. No supone ni mucho menos poner en marcha todos los motores parlamentarios, que siguen en hibernación hasta el inicio del periodo de sesiones del próximo 9 de febrero, pero la cita servirá para convocar una Diputación Permanente necesaria para que el Consell convalide varios decretos ley pendientes de tramitar y que la izquierda aprovechará para pedir la comparecencia del president Juanfran Pérez Llorca a raíz de la declaración firmada este domingo en Zaragoza sobre financiación autonómica.

La cumbre de dirigentes autonómicos del PP de este fin de semana en Zaragoza ha provocado que PSPV y Compromís pongan todo el foco en Llorca y su postura respecto al nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central y la negativa expresada y exhibida por parte de los 'populares'. De ahí que socialistas y valencianistas exijan que en la próxima convocatoria parlamentaria haya en el orden del día una comparecencia específica del president para explicar "cuál es su postura" porque consideran que está más pendiente de los movimientos internos del PP que en los "intereses valencianos".

La petición la han registrado PSPV y Compromís por separado y cada quien ha arrimado, como se suele decir, el ascua a su sardina con su propia interpretación. En este sentido, el síndic socialista, José Muñoz, ha calificado la firma de Llorca en el acto del domingo de "aberración" y de "traicionar" a su propia palabra de exhibirse como un dirigente dialogante hasta tal punto que ha contrapuesto su participación en el acto sin haberse reunido con los agentes sociales para hablar del nuevo modelo con Diana Morant, que lo hizo el jueves, y de la que ha asegurado que "ejercer de verdadera presidenta en funciones" al intentar "acordar con la sociedad" este sistema.

Feijóo y Pérez Llorca, firmando este domingo la "Declaración de Zaragoza". / Levante-EMV

En esta serie de comparaciones, Muñoz ha equiparado al también presidente del PPCV con su antecesor, Carlos Mazón, al recordar que el expresident también firmó la Declaración de Murcia junto a Alberto Núñez Feijóo y el resto de barones, en esa ocasión, sobre agricultura, vivienda, inmigración, igualdad y "el reto de reparar España". "Pensábamos que las formas iban a cambiar, pero Llorca firma un documento de la ignominia del PP igual que Mazón en Murcia", ha indicado el síndic socialista que ha asegurado que no se pueden "distinguir" ambos dirigentes.

"Hablemos del modelo"

Por su parte, Baldoví ha señalado que la 'Declaración de Zaragoza' contempla "algunos avances" pero es "etérea y volátil" y "no viene a decir absolutamente nada". En cambio, ha dicho que la propuesta del Gobierno aunque "es mejorable" supone "un avance, más recursos y disminuir la distancia entre los españoles mejor financiados y los peor financiados, como los valencianos". "Hablemos del modelo que hay sobre la mesa y no de futuros hipotéticos que no sabemos si vendrán", ha reclamado.

Entre sus reclamaciones, el síndic de Compromís ha demandado que en esa negociación que se tiene que abrir entre el Gobierno central y el Consell se puede hablar del fondo de nivelación y de la condonación de la deuda "ilegítima" de la Comunitat Valenciana. "Hablemos de mejorar pero no descartemos un modelo que está sobre la mesa solo porque a Feijóo y a algunos de sus barones les interesa", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que Pérez Llorca esté "más pendiente de ser la marioneta de Feijóo en esta comunidad que de ser el presidente de los valencianos y valencianas".

Baldoví ha afirmado que desde Compromís defienden "lo que ha sido siempre el consenso valenciano": un nuevo modelo de financiación; la condonación de la deuda "ilegítima" y un fondo de nivelación mientras se aplica el modelo. En este sentido, ha pedido al Partido Popular y al Partido Socialista "que piensen más en los valencianos y valencianas y no tanto en sus intereses particulares y partidistas", pues ahora hay "un nuevo modelo que podía entrar dentro de once meses", y rechazarlo rotundamente le parece "apresurado".