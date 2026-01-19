El municipio de Valencia donde más frío ha hecho este lunes: -3,9 ºC que la sensación térmica ha dejado en muchos menos

Ha sido una noche gélida en Valencia y así se aprecia en las temperaturas mínimas registradas en este lunes 19 de enero, aunque el termómetro no ha reflejado el frío que realmente ha hecho en toda la provincia. Y es que la sensación térmica ha hecho de las suyas en las horas de oscuridad y ha llevado a que se notase más helor del que realmente marcaba el mercurio en el día previo al temporal mediterráneo de lluvia, nieve, viento y mala mar que la Aemet anuncia en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Harry.

Esto ha ocurrido de forma generalizada en muchos municipios de Valencia, pero en los que han medido valores mínimos por debajo de los 0 ºC aún se ha notado más el frío, ya que a las bajísimas temperaturas reales se ha sumado una sensación térmica inferior, lo que se ha traducido en una noche glacial.

El municipio de Valencia donde más frío ha hecho

La localidad donde más frío ha hecho esta noche en la Comunitat Valenciana es un municipio enclavado en la provincia de Valencia y que ha registrado unos heladores -3,9 ºC, según los datos facilitados por l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet).

Se trata de Calles, una población ubicada en la comarca de Los Serranos y que se comunica directamente con la ciudad de València por la carretera CV-35, más conocida como Pista de Ademuz. Calles cuenta con 465 habitantes y tiene una joya patrimonial muy conocida en toda la provincia de Valencia: el acueducto romano de Peña Cortada.

Cerca de allí, en La Yesa, se ha registrado hoy la segunda temperatura más baja de toda la Comunitat Valenciana con unos fríos -2,6 ºC. Otra localidad valenciana, pero está vez situada en la comarca de Requena-Utiel, ha medido la tercera temperatura más gélida de este lunes con -2,1 ºC. Ha sido Requena, seguida de Alpuente, con -1,9 ºC, y la castellonense localidad de El Toro, con -1,4 ºC.

Los municipios de la Comunitat Valenciana con las temperaturas mínimas más bajas este lunes son:

Calles -3,9 ºC

-3,9 ºC La Yesa -2,6 ºC

-2,6 ºC Requena -2,1 ºC

-2,1 ºC Alpuente -1,9 ºC

-1,9 ºC El Toro -1,4 ºC

-1,4 ºC Ayora -1,3 ºC

-1,3 ºC Casas Bajas -1,2 ºC

El tiempo hoy en la Comunitat Valenciana

La previsión del tiempo en la Comunitat Valenciana para hoy lunes, 19 de enero, anuncia probables "precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón por la tarde, con nevadas significativas por encima de los 1.000-1.400 metros en el interior de la provincia, según especifica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El día ha amanecido "nuboso", algo que irá evolucionando "de norte a sur" del territorio hasta quedar completamente "cubierto", dice el pronóstico del tiempo para hoy. La Aemet espera "probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas en la mitad norte" de la Comunitat, "avanzando de norte a sur por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón".

La previsión del tiempo en la Comunitat Valenciana para hoy, lunes 19 de enero, según la Aemet. / Aemet

La cota de nieve se quedará entre los "1.000 y 1.400 metros" de altitud y se anuncian posibles "acumulaciones significativas en el interior norte" de la C. Valenciana. Las temperaturas mínimas irán "en ligero ascenso" y se anuncian "heladas débiles en el interior" del territorio. El viento será "flojo" y soplará "del norte y noroeste", para ir "aumentando por la tarde a moderado en el interior y a fuerte en el litoral", sentencia la Aemet.