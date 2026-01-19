Cambios y anulaciones en Joaquín Sorolla tras la tragedia de Córdoba

En el panel de la estación de trenes AVE de Joaquín Sorolla de València aparece desde primera hora de la mañana la cancelación de los aves con destino Sevilla tras la tragedia de Córdoba, cuando el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 39 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares. Algunos de los afectados de los trenes buscan una alternativa como el transporte por carretera con coches alquilados o hacer el viaje en Blablacar.

Teléfono de asistencia

"En estos momentos, la prioridad absoluta de iryo son las personas afectadas. La compañía ha habilitado un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402, y permanece a su disposición para ofrecer el acompañamiento necesario", reza el último comunicado de Iryo.

Suspensión

Para ello, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz (Córdoba). El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo este lunes, 19 de enero.