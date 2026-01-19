"Nos han devuelto el dinero y volveremos en autobús o avión": afectados por la cancelación de trenes en València

"Es que es muy duro". A Luisa y su marido les impactó la noticia del descarrilamiento y accidente con dos trenes de alta velocidad implicados en el trayecto entre Madrid y Andalucía. Ellos son de Marbella pero estaban pasando unos días en València, con familiares, y tenían previsto volver este martes, también en tren. Ahora, acaban de salir de los mostradores de atención al cliente de Renfe en la estación del AVE de València Joaquín Sorolla.

"Vinimos de Marbella, hemos venido a ver a la familia unos días, vinimos el jueves y nos tenemos que ir mañana", resume Luisa, que ya ha pasado con su marido por el departamento de atención al cliente para saber qué ocurre con su tren.

Como se enteró ayer por la tarde, ha preferido informarse presencialmente en la estación. "Viendo lo que ha pasado, el tren que ha descarrilado, hemos venido a la estación para informarnos y, efectivamente, de momento no hay trenes de alta velocidad hasta Andalucía", afirma.

Devolución del billete

A Luisa y su marido, como a todos los viajeros afectados, la compañía les ha hecho un reembolso del importe íntegro del billete que habían comprado. "Nos han devuelto el dinero y ya cogeremos la opción que nos interese más para viajar, o autobús o avión, porque tenemos que irnos mañana", explica. Así que tendrán que buscar una alternativa.

Sobre qué información han recibido de Renfe, Luisa asegura que les han dicho que la circulación no se iba a restablecer "ni mañana ni pasado, que en unos días". "Como ha sido tan grave, yo creo que por lo menos una semana o más, pero no lo sé", añade.

“Muy duro”

Como andaluces, a Luisa y a su marido les consternó ver en las noticias lo que había pasado en su tierra. Anoche, cuando se fueron a dormir, había dos muertos confirmados. Luego han visto que la cifra no dejaba de aumentar. "Es que es muy duro", lamenta.

Suspensión

Para ello, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz (Córdoba).